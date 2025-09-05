Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Italijos rinktinė Gattuso debiute po pertraukos sudorojo Estiją

2025-09-05 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 23:45

Atrankoje į 2026 metų pasaulio taurės turnyrą pergale džiaugėsi Italija.

Mateo Retegui | Scanpix nuotr.

Atrankoje į 2026 metų pasaulio taurės turnyrą pergale džiaugėsi Italija.

0

Italai trečiose atrankos rungtynėse 5:0 sutriuškino Estijos futbolininkus.

Nors italai visas rungtynes buvo pavojingesni, pralaužti estų gynybą jiems pavyko tik po pertraukos. Tai padarė Moise`as Keanas.

Situacija pasikeitė, kai aikštėje pasirodė Giacomo Raspadori. Vos per keturias minutes jis iš pradžių asistavo Mateo Retegui įvarčiui, o vėliau ir pasižymėjo pats.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai rungtynių finiše M. Retegui pelnė savo dublį, o savo įvartį pridėjo Alessandro Bastoni.

Šioje dvikovoje už Italijos rinktinės trenerio posto debiutavo Gennaro Gattuso.

Su 6 taškais po 2 rungtynių savo grupėje italai žengia treti.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

