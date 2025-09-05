Italijos rinktinė Gattuso debiute po pertraukos sudorojo Estiją

Italai trečiose atrankos rungtynėse 5:0 sutriuškino Estijos futbolininkus.
Nors italai visas rungtynes buvo pavojingesni, pralaužti estų gynybą jiems pavyko tik po pertraukos. Tai padarė Moise`as Keanas.
Situacija pasikeitė, kai aikštėje pasirodė Giacomo Raspadori. Vos per keturias minutes jis iš pradžių asistavo Mateo Retegui įvarčiui, o vėliau ir pasižymėjo pats.
Galiausiai rungtynių finiše M. Retegui pelnė savo dublį, o savo įvartį pridėjo Alessandro Bastoni.
Šioje dvikovoje už Italijos rinktinės trenerio posto debiutavo Gennaro Gattuso.
Su 6 taškais po 2 rungtynių savo grupėje italai žengia treti.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!