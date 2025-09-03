Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Augustinas Klimavičius karjerą tęs Italijoje

2025-09-03 14:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 14:39

Lietuvoje pastaruosius kelis metus žaidęs puolėjas Augustinas Klimavičius grįžta į Italiją.

Augustinas Klimavičius (kair.)

Lietuvoje pastaruosius kelis metus žaidęs puolėjas Augustinas Klimavičius grįžta į Italiją.

0

FA „Šiauliai“ jau kiek anksčiau paskelbė, kad su puolėju sutartis nutraukta abipusiu susitarimu, o dabar tapo aišku, kad A. Klimavičius savo karjerą tęs Italijoje.

24-erių metų lietuvis pasirašė sezono trukmės sutartį su Italijos „Serie D“ lygoje žaidžiančiu „Sestri Levante“ klubu.

Praėjusiame sezone „Sestri Levante“ žaidė Italijos „Serie C“ lygoje ir klubas sieks vėl į ją patekti.

Italija A. Klimavičiui yra gerai žinoma šalis, kadangi puolėjas, prieš sugrįžimą į Lietuvą, tobulėjo šios šalies klubų akademijose kaip „Genoa“, „Spezia“, „Torino“ ar „Empoli“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

