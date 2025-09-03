Augustinas Klimavičius karjerą tęs Italijoje

FA „Šiauliai“ jau kiek anksčiau paskelbė, kad su puolėju sutartis nutraukta abipusiu susitarimu, o dabar tapo aišku, kad A. Klimavičius savo karjerą tęs Italijoje.
24-erių metų lietuvis pasirašė sezono trukmės sutartį su Italijos „Serie D“ lygoje žaidžiančiu „Sestri Levante“ klubu.
Praėjusiame sezone „Sestri Levante“ žaidė Italijos „Serie C“ lygoje ir klubas sieks vėl į ją patekti.
Italija A. Klimavičiui yra gerai žinoma šalis, kadangi puolėjas, prieš sugrįžimą į Lietuvą, tobulėjo šios šalies klubų akademijose kaip „Genoa“, „Spezia“, „Torino“ ar „Empoli“.
