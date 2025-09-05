Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Prancūzijos futbolininkai atrankoje į pasaulio taurę startavo pergale prieš Ukrainą

2025-09-05 23:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 23:43

Prancūzijos futbolo rinktinė sėkmingai pradėjo atranką į 2026 metų Pasaulio taurės turnyrą.

Prancūzijos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Prancūzijos futbolo rinktinė sėkmingai pradėjo atranką į 2026 metų Pasaulio taurės turnyrą.

REKLAMA
0

Pirmose grupės rungtynės prancūzai išvykoje 2:0 nugalėjo Ukrainos atstovus.

Prancūzai į priekį įsiveržė jau 10-ąją minutę. Michaelas Olise`as įkirto į baudos aikštelę ir gavęs puikų perdavimą smūgiu vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos savo įvartį pelnė ir Kylianas Mbappe. Prancūzų žvaigždė pabėgo į greitą ataką, suklaidino gynėją ir pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.

„Real“ atstovui tai buvo jau 51-asis įvartis rinktinėje. Pagal šį rodiklį jis pavijo legendinį Thierry Henry ir nusileidžia tik 57 įvarčius pelniusiam Olivier Giroud.

Kartu su Prancūzija D grupėje pergalę šventė ir Islandija, kuri 5:0 sutriuškino Azerbaidžaną.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų