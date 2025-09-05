Prancūzijos futbolininkai atrankoje į pasaulio taurę startavo pergale prieš Ukrainą

Pirmose grupės rungtynės prancūzai išvykoje 2:0 nugalėjo Ukrainos atstovus.
Prancūzai į priekį įsiveržė jau 10-ąją minutę. Michaelas Olise`as įkirto į baudos aikštelę ir gavęs puikų perdavimą smūgiu vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
Po pertraukos savo įvartį pelnė ir Kylianas Mbappe. Prancūzų žvaigždė pabėgo į greitą ataką, suklaidino gynėją ir pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
„Real“ atstovui tai buvo jau 51-asis įvartis rinktinėje. Pagal šį rodiklį jis pavijo legendinį Thierry Henry ir nusileidžia tik 57 įvarčius pelniusiam Olivier Giroud.
Kartu su Prancūzija D grupėje pergalę šventė ir Islandija, kuri 5:0 sutriuškino Azerbaidžaną.
