  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Paragvajuje nacionalinė šventė po istorinės futbolo rinktinės pergalės ir sugrįžimo į pasaulio elitą

2025-09-05 23:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 23:24

Paragvajus paskelbė nacionalinę šventę – šalies prezidentas oficialiai suteikė visuotinį laisvadienį po to, kai nacionalinė futbolo rinktinė užsitikrino vietą 2026 metų Pasaulio taurės turnyre. Šventė paskelbta netikėtai, vos tik įvyko istorinė pergalė ir sugrįžimas į pasaulinį futbolą po 16 metų pertraukos.

Paragvajaus rinktinė | Scanpix nuotr.

0

Sprendimas įsigaliojo iškart po rungtynių, kai paaiškėjo, jog Venesuela nebepavys jų turnyrinėje lentelėje. Prezidentas Santiago Pena savo socialiniuose tinkluose pažymėjo, kad tai – išskirtinis šalies pasiekimas, dovanojantis gyventojams naują vilties jausmą ir galimybę pasidžiaugti nacionaliniu sportu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paragvajaus darbo, užimtumo ir socialinės apsaugos ministerija informavimo, jog penktadienį, 5 rugsėjo, visi darbuotojai gauna laisvadienį su privaloma dvigubos algos kompensacija tiems, kurie turės dirbti „valstybinės šventės“ dieną. Šį sprendimą lėmė nauja nacionalinių švenčių įstatymo redakcija, suteikianti prezidentui teisę nustatyti papildomas oficialias poilsio dienas išskirtiniams įvykiams. Rinktinei grįžus į Pasaulio taurę po ilgiau nei dešimtmečio, šalyje kilo euforija, lydima masinių gatvės švenčių ir fanų eisenų. Tokios pergalės stiprina ne tik sporto, bet ir vidinės šalies vienybės jausmą, pabrėžiant futbolo reikšmę Pietų Amerikos kultūroje.

Į Pasaulio taurę keliausiančių komandų sąraše be Paragvajaus dar yra Argentina, Brazilija, Urugvajus, Ekvadoras ir Kolumbija, o dėl paskutinio Pietų Amerikos kelialapio varžosi Venesuela ir Bolivija.

