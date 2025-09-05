Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Craigas: „Kai UFC man ištarė Bukausko pavardę, pagalvojau – nuostabu“

2025-09-05 22:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 22:43

Trijų pergalių seriją UFC organizacijoje turintis 31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (18-6 MMA, 6-4 UFC) rugsėjo 6-ą dieną UFC turnyre Paryžiuje susikaus su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-9-1 MMA, 9-9-1 UFC).

Modestas Bukauskas ir Paulas Craigas | „Stop“ kadras

0

P. Craigas per karjerą yra pasiekęs įspūdingų pergalių ir nugalėjęs net patį Magomedą Ankalajevą, bet pastaruoju metu škotas renkasi pralaimėjmus ir stipriai krito žemyn reitinge. Nepaisant to, škotas aiškina, kad yra netoli titulinės kovos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pussunkio svorio kategoriją palikau tuo metu, kai reitinge buvau 9-as. Taip, tas perėjimas į vidutinį svorį man nebuvo sėkmingas, todėl sugrįžau į pussunkį svorį. Manau, kad man užtektų 2 pergalių, kad sugrįžčiau į reitingo 10-uką, o tada galėčiau „peršokti eilę“ ir kautis dėl pasaulio čempiono diržo su Ankalajevu. Juk esu jį nugalėjęs. UFC nori, kad kovotojai fanams sukurtų gerą reginį, o aš iš tų kovotojų, kurių pasirodymai nebūna nuobodūs. Esu tikras, kad Ankalajevas tuoj vėl nugalės Pereirą ir apgins diržą. Ankalajevo dominavimas anksčiau ar vėliau UFC atsibos ir tada jie kreipsis į mane pagalbos. Aš kautis dėl diržo būsiu pasiruošęs“, – teigė P. Craigas.

Škotas taip pat paaiškino, kaip reagavo į naujieną, jog jo varžovu tapo M. Bukauskas.

„UFC manęs paklausė, kada būsiu pasiruošęs kautis. Pamaniau, kad jie lieps antrą kartą kautis su Bellato, kas manęs visai nedomino, bet tada jie ištarė Bukausko pavardę. Pagalvojau – nuostabu. Modestas yra puikus smūgiuotojas, treniruojasi su Tomu Aspinallu, tad šita kova mane labai sudomino. Dabar esu tokioje karjeros stadijoje, kai man reikia kovų, kurios mane motyvuoja. Tada lengviau dirbti treniruotėse.

REKLAMA

Tai bus tarsi kova dėl Didžiosios Britanijos. Žinau, kad Modestas yra iš Lietuvos, bet jis jau seniai gyvena Didžiojoje Britanijoje ir ilgą laiką yra geriausias britų pussunkio svorio kategorijos kovotojas, be to, jis ne kartą tapo „Cage Warriors“ čempionu. Dėl visų šių priežasčių šita kova mane taip motyvuoja. Galėsime išsiaiškinti, kas iš mūsų yra geriausias britų pussunkio svorio kategorijos kovotojas“, – pridėjo P. Craigas.

Pagrindinę UFC turnyro Paryžiuje programą šeštadienį nuo 22 val. transliuos „Go3“ televizija. M. Bukauskas preliminariai į narvą turėtų žengti apie 23.30 val. Lietuvos laiku, bet laikas gali kiek pasikeisti priklausomai nuo to, kiek užtruks ankstesnės kovos.

