Velička atvedė Lietuvos rinktinę į ketvirtfinalį

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuva ketvirtfinalyje susitiks su Graikijos ir Izraelio poros laimėtoja, varžovas paaiškės sekmadienį. Ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos antradienį.
A. Velička sužaidė savo geriausias rungtynes nacionalinėje komandoje.
Jis per 35 minutes surinko 21 tašką (2/5 dvit., 3/5 trit., 8/12 baud.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko 12 rezultatyvių perdavimų, perėmė kamuolį, tačiau prasižengė 2 kartus ir suklydo 6 sykius.
Gynėjas surinko 24 naudingumo balus.
Deividas Sirvydis ir Ąžuolas Tubelis prie pergalės prisidėjo po 18 taškų.
Latvijos rinktinėje nesustabdomas buvo 39 naudingumo balus surinkęs Kristapas Porzingis. Aukštaūgis įmetė 34 taškus bei atkovojo 19 kamuolių.
Ą. Tubelis ir du A. Veličkos tritaškiai išvedė lietuvius į priekį 10:3. M. Blaževičius dėjimu didino skirtumą – 18:10, o K. Porzingis atsakė metimais ir tritaškiu – 13:18. Kėlinio pabaigoje D. Sirvydis ir A. Velička prasiveržimais dar labiau atitrūko. Po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 28:18.
R. Šmitas dviem atakomis priartino latvius – 24:28, tačiau J. Valančiūnas atsakė iš po krepšio – 30:26. T. Sedekerskis pataikė tritaškį – 33:26, o Ą. Tubelis pridėjo taip pat tolimą metimą– 41:35. Kėlinio pabaigoje D. Sirvydis smeigė tritaškį ir suteikė dviženklę persvarą. Po dviejų kėlinių Lietuva pirmavo 47:37.
Lietuviai išlaikė pranašumą – 50:41. M. Normantas baudomis didino skirtumą, į aikštę sugrįžo apibintuotas A. Velička. Ą. Tubelis dėjimu, o J. Valančiūnas taškais su pražanga neleido latviams priartėti – 59:48. M. Blaževičius realizavo baudas, A. Velička pridėjo dvitaškį, bet K. Porzingis pataikė iš toli. Ketvirtį uždarė Ą. Tubelis – 66:54.
Per paskutines 10 minučių Lietuva sėkmingai atlaikė latvių bandymą priartėti.
Lietuvos rinktinė: Arnas Velička 21 (2/5 dvit., 3/5 trit., 5 atk. kam., 12 rez. perd., 6 kld.), Deividas Sirvydis (5/6 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Ąžuolas Tubelis (6/10 dvit., 12 atk. kam.) po 18, Marekas Blaževičius (3/7 dvit., 5 atk. kam.) ir Jonas Valančiūnas (4/5 dvit.) po 9, Tadas Sedekerskis 6, Ignas Sargiūnas 3, Gytis Radzevičius (4 atk. kam.) ir Margiris Normantas po 2.
Latvijos rinktinė: Kristaps Porzingis 34 (6/14 dvit., 4/8 trit., 19 atk. kam.), Rihards Lomazsas 21 (4/8 dvit., 4/9 trit., 7 rez. perd.), Rolands Šmits 8 (4/5 dvit.), Artūrs Žagars 6 (3/7 dvit., 0/5 trit., 5 rez. perd.), Kristers Zoriks, Davis Bertanis (1/4 trit., 8 atk. kam.) ir Artūrsas Kurucs (1/4 trit.) po 3, Mareksas Mejeris 1.
