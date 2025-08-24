Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Šokiruojantis incidentas „MotoGP“ etape Vengrijoje: Acostos motociklas lėkė tiesiai į operatorių

2025-08-24 18:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 18:54

Sekmadienį Vengrijoje vykusias „MotoGP“ lenktynes laimėjo iš „pole“ pozicijos startavęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“).

Šiurpi avarija | „Stop“ kadras

Sekmadienį Vengrijoje vykusias „MotoGP“ lenktynes laimėjo iš „pole“ pozicijos startavęs ispanas Marcas Marquezas („Ducati“).

REKLAMA
0

Lenktynes kiek geriau pradėjo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis turėjo nedidelį kontaktą su M. Marquezu ir pakilo į pirmą vietą. Į antrą poziciją tuo metu pakilo italas Franco Morbidelli („Ducati“), o trečias važiavo M. Marquezas. Ketvirtoje vietoje buvęs italas Enea Bastianini („KTM“) netrukus išslydo iš trasos ir baigė pasirodymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per keletą ratų M. Marquezas susitvarkė su F. Morbidelli, pakilo į antrą vietą ir ėmė vytis M. Bezzecchi. Tempą didino ir ispanas Pedro Acosta („KTM“), kuris per porą ratų susitvarkė su tuo pačiu F. Morbidelli ir šoktelėjo į trečią poziciją.

M. Bezzecchi su M. Marquezo spaudimu tvarkėsi neilgai. Dar neįpusėjus lenktynėms ispanas aplenkė italą ir tapo lyderiu.

REKLAMA
REKLAMA

Po keliolikos minučių M. Bezzecchi užleido antrą vietą P. Acostai, o prancūzas Johannas Zarco („Honda“) patyrė rimtą avariją. Laimei, J. Zarco netrukus atsistojo.

M. Marquezas pirmą vietą ramiai išlaikė iki finišo. Antras atvažiavo P. Acosta, trečias – M. Bezzecchi. Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) parodė atsigavimo ženklus, finišavo 4-as ir pasiekė kol kas geriausią savo rezultatą naujoje komandoje. F. Morbidelli nukrito iki 6-os vietos, blankiai pasirodė ir italas Francesco Bagnaia („Ducati“), finišavęs 9-as. Vos 14-as atvažiavo avarijos neišvengęs ispanas Alexas Marquezas („Ducati“).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

P. Acosta po finišo atsisuko į operatorių Joao ir siuntė jam linkėjimus. Šeštadienį sporto pasaulį apskriejo vaizdai iš P. Acostos avarijos, kai į orą pakilęs ispano motociklas vos neįsirėžė į operatorių.

Šiurpi avarija:

Vengrijos GP lenktynių rezultatai:

Pagrindinių varžovų problemomis pasinaudojęs M. Marquezas (455 taškai) bendroje įskaitoje ėmė dar labiau triuškinti A. Marquezą (280) bei F. Bagnaią (228).

15-ojo sezono etapo – Katalonijos GP – lenktynės Barselonoje (Ispanija) vyks rugsėjo 6-7 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų