Šokiruojantis incidentas „MotoGP“ etape Vengrijoje: Acostos motociklas lėkė tiesiai į operatorių

Lenktynes kiek geriau pradėjo italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis turėjo nedidelį kontaktą su M. Marquezu ir pakilo į pirmą vietą. Į antrą poziciją tuo metu pakilo italas Franco Morbidelli („Ducati“), o trečias važiavo M. Marquezas. Ketvirtoje vietoje buvęs italas Enea Bastianini („KTM“) netrukus išslydo iš trasos ir baigė pasirodymą.
🎥 @marcmarquez93 & Bez' contact from different angles #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/rokXjj5fkD
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
THAT WAS 🤯
THAT WAS 🤯

Unlucky for @Bestia23 but thankfully he walks away unscathed 😱 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/YMd70MFTmi
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
Per keletą ratų M. Marquezas susitvarkė su F. Morbidelli, pakilo į antrą vietą ir ėmė vytis M. Bezzecchi. Tempą didino ir ispanas Pedro Acosta („KTM“), kuris per porą ratų susitvarkė su tuo pačiu F. Morbidelli ir šoktelėjo į trečią poziciją.
M. Bezzecchi su M. Marquezo spaudimu tvarkėsi neilgai. Dar neįpusėjus lenktynėms ispanas aplenkė italą ir tapo lyderiu.
Po keliolikos minučių M. Bezzecchi užleido antrą vietą P. Acostai, o prancūzas Johannas Zarco („Honda“) patyrė rimtą avariją. Laimei, J. Zarco netrukus atsistojo.
That was a big one for Zarco! 💥💥💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
Glad to see the Frenchman got back up! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/KGp6olqz0t
M. Marquezas pirmą vietą ramiai išlaikė iki finišo. Antras atvažiavo P. Acosta, trečias – M. Bezzecchi. Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) parodė atsigavimo ženklus, finišavo 4-as ir pasiekė kol kas geriausią savo rezultatą naujoje komandoje. F. Morbidelli nukrito iki 6-os vietos, blankiai pasirodė ir italas Francesco Bagnaia („Ducati“), finišavęs 9-as. Vos 14-as atvažiavo avarijos neišvengęs ispanas Alexas Marquezas („Ducati“).
P. Acosta po finišo atsisuko į operatorių Joao ir siuntė jam linkėjimus. Šeštadienį sporto pasaulį apskriejo vaizdai iš P. Acostos avarijos, kai į orą pakilęs ispano motociklas vos neįsirėžė į operatorių.
All is well that ends well ❤️@37_pedroacosta salutes our cameraman Joao after yesterday's scare #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/DcIYE2revm
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025
Šiurpi avarija:
Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025
We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT
Vengrijos GP lenktynių rezultatai:
Pagrindinių varžovų problemomis pasinaudojęs M. Marquezas (455 taškai) bendroje įskaitoje ėmė dar labiau triuškinti A. Marquezą (280) bei F. Bagnaią (228).
15-ojo sezono etapo – Katalonijos GP – lenktynės Barselonoje (Ispanija) vyks rugsėjo 6-7 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
