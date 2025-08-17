Austrijos GP: permainingos lenktynės, pergalė Marcui Marquezui ir degantis motociklas

Iš „pole“ pozicijos startavo sensacingai kvalifikaciją laimėjęs italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis sėkmingai pajudėjo į startą ir ilgą laiką buvo lyderiu. Visgi, už M. Bezzecchi startavęs M. Marquezas prasiskynė kelią iki antros vietos, ėmė spausti italą ir 20-ajame rate aplenkė varžovą.
Lenktynėms artėjant prie pabaigos padidėjo ispano Fermino Aldeguerio („Ducati“) tempas. Jis šoktelėjo į 3-ią vietą, o likus 5 ratams aplenkė M. Bezzecchi ir pakilo į 2-ą poziciją.
Paskutiniuose ratuose F. Aldegueris bandė vytis M. Marquezą. Lyderius skyrė mažiau nei sekundė, tačiau M. Marquezas spaudimą atlaikė ir iškovojo pergalę. Trečias liko M. Bezzecchi.
Italo Francesco Bagnaios („Ducati“) greitis lenktynių eigoje krito ir jis atvažiavo tik 8-as. Ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) turėjo pasukti į baudos kilpą už incidentą ankstesnėse lenktynėse Čekijoje su Joanu Miru. Austrijoje dėl baudos kilpos A. Marquezas prarado net 3.6 sek. – kur kas daugiau nei kitose trasose (nuo 1.7 iki 2.3 sek.). Galiausiai ispanas atvažiavo 10-as.
A brilliant idea that ended up in disaster 🫠#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/bejl1HY04k— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025
Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) krito nuo motociklo ir keliavo pas medikus. Laimei, jie rimtesnių traumų ispanui nenustatė. Tuo tarpu italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“) iš trasos pasitraukė užsidegus motociklui.
A HUGE engine blow up for @FabioDiggia49 🧯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/A5qpT2Omcc— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025
It was a day to forget for @88jorgemartin as he crashed out of the race 💥
Fortunately he was declared fit after going for a check up 🆗#AustrianGP 🇦🇹
Austrijos GP lenktynių rezultatai:
M. Marquezas (418 taškų) bendroje sezono įskaitoje jau triuškina A. Marquezą (276) ir F. Bagnaią (221).
14-ojo sezono etapo – Vengrijos GP – lenktynės vyks rugpjūčio 23-24 d. Visą veiksmą iš Vengrijos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
