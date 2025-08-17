Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Austrijos GP: permainingos lenktynės, pergalė Marcui Marquezui ir degantis motociklas

2025-08-17 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 21:47

Austrijoje sekmadienį vyko 13-osios „MotoGP“ sezono lenktynės, po kurių prie čempiono titulo dar labiau priartėjo ispanas Marcas Marquezas su „Ducati“ motociklu.

Fabio Di Giannantonio | „Stop“ kadras

Austrijoje sekmadienį vyko 13-osios „MotoGP“ sezono lenktynės, po kurių prie čempiono titulo dar labiau priartėjo ispanas Marcas Marquezas su „Ducati“ motociklu.

REKLAMA
0

Iš „pole“ pozicijos startavo sensacingai kvalifikaciją laimėjęs italas Marco Bezzecchi („Aprilia“). Jis sėkmingai pajudėjo į startą ir ilgą laiką buvo lyderiu. Visgi, už M. Bezzecchi startavęs M. Marquezas prasiskynė kelią iki antros vietos, ėmė spausti italą ir 20-ajame rate aplenkė varžovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenktynėms artėjant prie pabaigos padidėjo ispano Fermino Aldeguerio („Ducati“) tempas. Jis šoktelėjo į 3-ią vietą, o likus 5 ratams aplenkė M. Bezzecchi ir pakilo į 2-ą poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutiniuose ratuose F. Aldegueris bandė vytis M. Marquezą. Lyderius skyrė mažiau nei sekundė, tačiau M. Marquezas spaudimą atlaikė ir iškovojo pergalę. Trečias liko M. Bezzecchi.

REKLAMA

Italo Francesco Bagnaios („Ducati“) greitis lenktynių eigoje krito ir jis atvažiavo tik 8-as. Ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) turėjo pasukti į baudos kilpą už incidentą ankstesnėse lenktynėse Čekijoje su Joanu Miru. Austrijoje dėl baudos kilpos A. Marquezas prarado net 3.6 sek. – kur kas daugiau nei kitose trasose (nuo 1.7 iki 2.3 sek.). Galiausiai ispanas atvažiavo 10-as.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) krito nuo motociklo ir keliavo pas medikus. Laimei, jie rimtesnių traumų ispanui nenustatė. Tuo tarpu italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“) iš trasos pasitraukė užsidegus motociklui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Austrijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas (418 taškų) bendroje sezono įskaitoje jau triuškina A. Marquezą (276) ir F. Bagnaią (221).

14-ojo sezono etapo – Vengrijos GP – lenktynės vyks rugpjūčio 23-24 d. Visą veiksmą iš Vengrijos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marcas Marquezas | „Stop“ kadras
Sensacinga Bezzecchi „pole“ pozicija ir brolių Marquezų dominavimas Austrijos GP sprinte
Marcas Marquezas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.
Brno „MotoGP“ lenktynėse triumfavo Marcas Marquezas, jo brolis užsidirbo baudą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų