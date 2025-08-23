Vengrijos GP sugrįžimas po 33 metų: Marco Marquezo triumfas ir daugybė incidentų

„Pole“ poziciją iškovojo ryškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:36.518 min.), aplenkęs pirmosios kvalifikacijos dalies lyderius italus Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:36.808) bei Fabio Di Giannantonio („Ducati“, 1:36.872). Tik 11-ą vietą užėmė ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:37.249), o problemų turėjęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“) net nepateko į antrąją kvalifikacijos dalį ir buvo tik 15-as. Vos 17-ą vietą užėmė praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“).
A. Marquezo problemos prastu rezultatu kvalifikacijoje nesibaigė. Teisėjai ispanui ir australui Jackui Milleriui („Yamaha“) dar skyrė 3 starto pozicijų baudas sekmadienio lenktynėms už per lėtą važiavimą treniruotėje ir trukdymą F. Bagnaiai.
M. Marquezas po starto sprinto lenktynėse išlaikė pirmą vietą, o prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), startavęs 6-as, sukėlė incidentą pirmajame posūkyje ir pats krito nuo motociklo. Jau po lenktynių teisėjai skyrė prancūzui baudos kilpą.
Teisėjai nubaudė ir italą Eneą Bastianini („KTM“). Jis baudos kilpą turės įveikti už avariją su Johannu Zarco („Honda“).
M. Marquezas taip ir dominavo visą distanciją bei pasiekė eilinę pergalę. Antras finišavo F. Di Giannantonio, o į trečią vietą pakilo kitas italas Franco Morbidelli („Ducati“). M. Bezzecchi nukrito iki 7-os pozicijos, A. Marquezas atvažiavo 8-as, J. Martinas – 9-as, F. Bagnaia – 13-as.
Vengrijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
M. Marquezas bendroje įskaitoje turi jau 430 taškų. A. Marquezo kraityje yra 278 tšk., o F. Bagnaios – 221 tšk.
Pagrindinės Vengrijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
