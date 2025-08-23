Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Vengrijos GP sugrįžimas po 33 metų: Marco Marquezo triumfas ir daugybė incidentų

2025-08-23 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 21:19

Šią savaitę tęsiasi „MotoGP“ čempionato sezonas. Šeštadienį Vengrijoje vyko 14-ojo šių metų etapo kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Į šią šalį elitinės motociklų lenktynės grįžo po 33 metų pertraukos.

Avarija | „Stop“ kadras

0

„Pole“ poziciją iškovojo ryškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas („Ducati“, 1:36.518 min.), aplenkęs pirmosios kvalifikacijos dalies lyderius italus Marco Bezzecchi („Aprilia“, 1:36.808) bei Fabio Di Giannantonio („Ducati“, 1:36.872). Tik 11-ą vietą užėmė ispanas Alexas Marquezas („Ducati“, 1:37.249), o problemų turėjęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“) net nepateko į antrąją kvalifikacijos dalį ir buvo tik 15-as. Vos 17-ą vietą užėmė praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“).

A. Marquezo problemos prastu rezultatu kvalifikacijoje nesibaigė. Teisėjai ispanui ir australui Jackui Milleriui („Yamaha“) dar skyrė 3 starto pozicijų baudas sekmadienio lenktynėms už per lėtą važiavimą treniruotėje ir trukdymą F. Bagnaiai.

M. Marquezas po starto sprinto lenktynėse išlaikė pirmą vietą, o prancūzas Fabio Quartararo („Yamaha“), startavęs 6-as, sukėlė incidentą pirmajame posūkyje ir pats krito nuo motociklo. Jau po lenktynių teisėjai skyrė prancūzui baudos kilpą.

Teisėjai nubaudė ir italą Eneą Bastianini („KTM“). Jis baudos kilpą turės įveikti už avariją su Johannu Zarco („Honda“).

M. Marquezas taip ir dominavo visą distanciją bei pasiekė eilinę pergalę. Antras finišavo F. Di Giannantonio, o į trečią vietą pakilo kitas italas Franco Morbidelli („Ducati“). M. Bezzecchi nukrito iki 7-os pozicijos, A. Marquezas atvažiavo 8-as, J. Martinas – 9-as, F. Bagnaia – 13-as.

Vengrijos GP sprinto lenktynių rezultatai:

M. Marquezas bendroje įskaitoje turi jau 430 taškų. A. Marquezo kraityje yra 278 tšk., o F. Bagnaios – 221 tšk.

Pagrindinės Vengrijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Fabio Di Giannantonio | „Stop“ kadras
Austrijos GP: permainingos lenktynės, pergalė Marcui Marquezui ir degantis motociklas

