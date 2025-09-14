Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Marcas Marquezas priartėjo prie septintojo „MotoGP“ pasaulio čempiono titulo

2025-09-14 21:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 21:33

16-ajame „MotoGP“ sezono etape – San Marino GP – sekmadienį pagrindines lenktynes laimėjo aiškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas.

Marcas Marquezas | Scanpix nuotr.

16-ajame „MotoGP" sezono etape – San Marino GP – sekmadienį pagrindines lenktynes laimėjo aiškus sezono lyderis ispanas Marcas Marquezas.

0

„Ducati“ motociklininkas turėjo 4-ą starto poziciją ir šį kartą nekartojo šeštadienio sprinto klaidų, kai pakilęs į pirmą vietą padarė avariją. M. Marquezas sekmadienį po starto greitai pakilo į antrą vietą, aplenkdamas brolį Alexą („Ducati“) ir prancūzą Fabio Quartararo („Yamaha“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kurį laiką M. Marquezas laikėsi antroje vietoje, kol 12-ajame rate aplenkė iš „pole“ pozicijos startavusį italą Marco Bezzecchi („Aprilia“). Vėliau M. Marquezas pirmos vietos neužleido, o M. Bezzecchi liko antras. Paskutinę vietą ant podiumo užėmė A. Marquezas.

Dar vieną nuviliantį pasirodymą surengė italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Jis startavo iš kaip niekad žemos vietos Misano trasoje – 8-as – ir jau 10-ajame rate išslydo iš trasos. Ispanas Joanas Miras („Honda“), dėl kaklo traumos praleidęs kvalifikaciją ir sprintą, sekmadienį startavo, bet pirmajame rate patyrė avariją.

San Marino GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas (512 taškų) jau beveik užsitikrino 7-ą pasaulio čempiono titulą, kas jam leistų pavyti italą Valentino Rossi. Antras lieka A. Marquezas (330), o trečias – labai prastus rezultatus pastaruoju metu demonstruojantis F. Bagnaia (237). Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas tėra 20-as („Aprilia“, 34).

17-ojo sezono etapo – Japonijos GP – lenktynės vyks rugsėjo 27-28 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

