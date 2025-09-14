Marcas Marquezas priartėjo prie septintojo „MotoGP“ pasaulio čempiono titulo

„Ducati“ motociklininkas turėjo 4-ą starto poziciją ir šį kartą nekartojo šeštadienio sprinto klaidų, kai pakilęs į pirmą vietą padarė avariją. M. Marquezas sekmadienį po starto greitai pakilo į antrą vietą, aplenkdamas brolį Alexą („Ducati“) ir prancūzą Fabio Quartararo („Yamaha“).
Kurį laiką M. Marquezas laikėsi antroje vietoje, kol 12-ajame rate aplenkė iš „pole“ pozicijos startavusį italą Marco Bezzecchi („Aprilia“). Vėliau M. Marquezas pirmos vietos neužleido, o M. Bezzecchi liko antras. Paskutinę vietą ant podiumo užėmė A. Marquezas.
Dar vieną nuviliantį pasirodymą surengė italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Jis startavo iš kaip niekad žemos vietos Misano trasoje – 8-as – ir jau 10-ajame rate išslydo iš trasos. Ispanas Joanas Miras („Honda“), dėl kaklo traumos praleidęs kvalifikaciją ir sprintą, sekmadienį startavo, bet pirmajame rate patyrė avariją.
Ducati general manager Gigi Dall’Igna has admitted that he has lost patience with Francesco Bagnaia amid his worsening run of form in #MotoGP— Autosport (@autosport) September 14, 2025
Full story ⬇️https://t.co/fpvydoTPAA
San Marino GP lenktynių rezultatai:
M. Marquezas (512 taškų) jau beveik užsitikrino 7-ą pasaulio čempiono titulą, kas jam leistų pavyti italą Valentino Rossi. Antras lieka A. Marquezas (330), o trečias – labai prastus rezultatus pastaruoju metu demonstruojantis F. Bagnaia (237). Praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas tėra 20-as („Aprilia“, 34).
17-ojo sezono etapo – Japonijos GP – lenktynės vyks rugsėjo 27-28 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
