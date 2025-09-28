Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Marcas Marquezas 7-ą kartą iškovojo „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą ir susilygino su Valentino Rossi

2025-09-28 15:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 15:40

Sekmadienį po Japonijos GP lenktynių tapo aišku, kad 2025 m. „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą iškovojo Marcas Marquezas.

Marcas Marquezas | Scanpix nuotr.

Sekmadienį po Japonijos GP lenktynių tapo aišku, kad 2025 m. „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą iškovojo Marcas Marquezas.

REKLAMA
0

„Ducati“ lyderis sekmadienį finišavo antras ir to užteko, kad jis taptų nebepavejamas bendroje įskaitoje savo broliui Alexui („Ducati“). Pastarasis Japonijoje nerodė šiemet sau įprasto greičio ir atvažiavo tik 6-as. Lenktynes laimėjo visą savaitgalį dominavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“), o trečią vietą iškovojo ispanas Joanas Miras („Honda“), dar kartą nustebinęs geru pasirodymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Japonijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas bendroje įskaitoje turi net 541 tašką, o brolis (340) nebegali jo pavyti, nors iki sezono pabaigos dar liko 5 etapai. Trečią vietą sutvirtino F. Bagnaia (274).

REKLAMA
REKLAMA

M. Marquezas pasaulio čempionu tapo 7-ą kartą ir pakartojo legendinio italo Valentino Rossi pasiekimą. Daugiau titulų galingiausioje motociklų klasėje yra iškovojęs tik kitas italas Giacomo Agostini (8).

REKLAMA

M. Marquezas nuo karjeros pradžios dominavo „MotoGP“ ir per 2013-2019 m. laikotarpį laimėjo net 6 titulus. Vėliau ispaną ėmė kamuoti traumos. Jis skubino savo sugrįžimą į sportą, bet ta taktika nepasiteisino – M. Marquezas vėl patirdavo naujas traumas ir dėl titulų nebekovojo. Situacija pasikeitė pernai, kai ispanas iš „Hondos“ perėjo į „Ducati“ ir sezoną baigė 3-ias, o šiemet ėmė dominuoti nuo pirmųjų lenktynių.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar man sunku kalbėti. Noriu tiesiog pasimėgauti šia akimirka. Iš tiesų buvo labai sunkių momentų, bet dabar jau susitaikiau su tomis klaidomis, kurias anksčiau padariau. Suklydau, kai po operacijos per anksti grįžau į lenktynes. Teko sunkiai kovoti, kad vėl sugrįžčiau į viršūnę. Dabar aš vėl aukščiausiame karjeros taške. Senelis man vis sakydavo, kad jau užteks, o aš jam kartodavau, kad pabandysiu lenktyniauti dar vienerius metus“, – sakė M. Marquezas.

Praėjusių metų pasaulio čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) sekmadienio lenktynes praleido dėl šeštadienį sprinte patirto raktikaulio lūžio.

Kito etapo – Indonezijos GP – lenktynės vyks jau spalio 4-5 d. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Avarija | „Stop“ kadras
Japonijos GP – Bagnaios pergalė ir rimta Martino avarija
Marcas Marquezas | Scanpix nuotr.
Marcas Marquezas priartėjo prie septintojo „MotoGP“ pasaulio čempiono titulo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų