Marcas Marquezas 7-ą kartą iškovojo „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą ir susilygino su Valentino Rossi

„Ducati“ lyderis sekmadienį finišavo antras ir to užteko, kad jis taptų nebepavejamas bendroje įskaitoje savo broliui Alexui („Ducati“). Pastarasis Japonijoje nerodė šiemet sau įprasto greičio ir atvažiavo tik 6-as. Lenktynes laimėjo visą savaitgalį dominavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“), o trečią vietą iškovojo ispanas Joanas Miras („Honda“), dar kartą nustebinęs geru pasirodymu.
Japonijos GP lenktynių rezultatai:
M. Marquezas bendroje įskaitoje turi net 541 tašką, o brolis (340) nebegali jo pavyti, nors iki sezono pabaigos dar liko 5 etapai. Trečią vietą sutvirtino F. Bagnaia (274).
M. Marquezas pasaulio čempionu tapo 7-ą kartą ir pakartojo legendinio italo Valentino Rossi pasiekimą. Daugiau titulų galingiausioje motociklų klasėje yra iškovojęs tik kitas italas Giacomo Agostini (8).
6 years later, @marcmarquez93's name is back on the Tower of Champions 🏆✅#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ZpeyBlAPK7— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025
M. Marquezas nuo karjeros pradžios dominavo „MotoGP“ ir per 2013-2019 m. laikotarpį laimėjo net 6 titulus. Vėliau ispaną ėmė kamuoti traumos. Jis skubino savo sugrįžimą į sportą, bet ta taktika nepasiteisino – M. Marquezas vėl patirdavo naujas traumas ir dėl titulų nebekovojo. Situacija pasikeitė pernai, kai ispanas iš „Hondos“ perėjo į „Ducati“ ir sezoną baigė 3-ias, o šiemet ėmė dominuoti nuo pirmųjų lenktynių.
„Dabar man sunku kalbėti. Noriu tiesiog pasimėgauti šia akimirka. Iš tiesų buvo labai sunkių momentų, bet dabar jau susitaikiau su tomis klaidomis, kurias anksčiau padariau. Suklydau, kai po operacijos per anksti grįžau į lenktynes. Teko sunkiai kovoti, kad vėl sugrįžčiau į viršūnę. Dabar aš vėl aukščiausiame karjeros taške. Senelis man vis sakydavo, kad jau užteks, o aš jam kartodavau, kad pabandysiu lenktyniauti dar vienerius metus“, – sakė M. Marquezas.
Praėjusių metų pasaulio čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“) sekmadienio lenktynes praleido dėl šeštadienį sprinte patirto raktikaulio lūžio.
Kito etapo – Indonezijos GP – lenktynės vyks jau spalio 4-5 d. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
