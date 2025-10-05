„Serie A“ dvikova: „Juventus“ ir „AC Milan“ komandos išsiskyrė be įvarčių

Christianas Pulisičius antrojo kėlinio pradžioje nerealizavo vienuolikos metrų baudinio ir šio susitikimo rezultatas išliko nepakitęs.
Puikia proga rungtynių pabaigoje pasižymėti nepasinaudojo Rafaelis Leao, kurio smūgiuotą kamuolį atrėmė Michele Di Gregorio.
„Juventus“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „AC Milan“ futbolininkai – 13.
Massimiliano Allegri tapo daugiausiai rungtynių tarp „Juventus“ ir „AC Milan“ treniravusiu strategu visuose turnyruose (32).
„AC Milan“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 13 taškų ir rikiuojasi trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Juventus“ su 12 žengia penktas.
