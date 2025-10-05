„Hegelmann“ ir „Banga“ savųjų šansų neišnaudojo

6-ąją minutę svečiai buvo paruošę gerus namų darbus varžovams, kai po kampinio progą smūgiuoti turėjo Akpe Victory, visgi, jo spirtas kamuolys skriejo virš vartų. 12-ąją minutę Mantas Bertašius vos neprisižaidė. Vartininkas buvo išėjęs toli nuo vartų, tačiau Rasheedo Yusufo bandymą pristabdyti jam pavyko.
Kėlinio viduryje Vincentas Šarkauskas atrėmė Igno Venckaus šūvį, kitoje atakoje po įžaisto kampinio greta stačiakampio smūgiavo Sherwinas Seedorfas. R. Yusufas atliko smūgį tiesiai į M. Bertašių, Domantas Antanavičius atšokusį kamuolį siuntė ne į vartų plotą, o iškart po šios atakos kitoje aikštės pusėje po Sh. Seedorfo perdavimo smūgiu iš už baudos aikštėlės ribų vartų konstrukciją drebino Vaido Magdušausko šūvis.
65-ąją minutę Aaronas Olugbogi atliko reidą ir klaidino Vilių Armalą, tačiau kamuolys vartų tinklą skrodė iš išorinės pusės, kitoje pusėje Leo Ribeiro surado Donatą Kazlauską, iki taiklaus bandymo šiek tiek pritrūko.
73-iąją minutę puikų perdavimą iš gilumos gavęs Kaderas Njoya Abdelas šansu nepasinaudojo, M. Bertašius atrėmė L. Ribeiro spirtą kamuolį po standartinės situacijos. Jau per pridėtą teisėjo laiką vartų sargas nesugavo dar vieno L. Libeiro dar vieno spirto kamuolio, o K. Njoya Abdelas jo nepasiuntė į vartus iš arti.
Andriaus Skerlos ekipa dar vis negali atsipūsti kovoje dėl antrosios vietos, jų sąskaitoje – 58 taškai, gargždiškiai su 33 taškais išlieka 8-oje turnyro lentelės pozicijoje.
