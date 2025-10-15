Lietuvos tekvondo kovotojai skynė medalius tarptautiniame „Riga Open“ turnyre

Jaunių merginų svorio kategorijos iki 41 kg auksą iškovojo Liepa Indrikonytė. Ji 2-0 nugalėjo prancūzę Teymiyą Kamkasoumphou, o finale 2-1 pranoko belgę Celią Morrhaye.
Jaunių merginų svorio kategorijos iki 55 kg pusfinalyje Meida Masytė 2-0 įveikė Lietuvos atstovę Katalėją Rybkiną, o finale 2-0 nugalėjo ir čekę Haną Rejholcovą. K. Rybkinai atiteko bronza.
Vaikinų jaunimo svorio kategorijoje iki 73 kg Nojus Jakelaitis ir Aironas Survila vėl neturėjo lygių varžovų tarp užsieniečių ir prasiskynė kelią iki finalo. Kovoje dėl aukso A. Survila 2-0 pranoko N. Jakelaitį.
Kiti jaunieji lietuviai tarp prizininkų nepateko.
Suaugusiųjų varžybose Gabijus Balčiūnas (iki 87 kg) 2-0 nugalėjo švedą Sandro Frondą ir pateko į finalą, kur 0-2 nusileido kipriečiui Andreasui Theocharousui.
Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg) ir Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) pasiekė ketvirtfinalį.
