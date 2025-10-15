Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo kovotojai skynė medalius tarptautiniame „Riga Open“ turnyre

2025-10-15 12:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 12:02

Rygoje (Latvija) dvi dienas vyko tarptautinis tekvondo turnyras „Riga Open", kur medalius skynė ir lietuviai.

„Gajos“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Rygoje (Latvija) dvi dienas vyko tarptautinis tekvondo turnyras „Riga Open“, kur medalius skynė ir lietuviai.

0

Jaunių merginų svorio kategorijos iki 41 kg auksą iškovojo Liepa Indrikonytė. Ji 2-0 nugalėjo prancūzę Teymiyą Kamkasoumphou, o finale 2-1 pranoko belgę Celią Morrhaye.

Jaunių merginų svorio kategorijos iki 55 kg pusfinalyje Meida Masytė 2-0 įveikė Lietuvos atstovę Katalėją Rybkiną, o finale 2-0 nugalėjo ir čekę Haną Rejholcovą. K. Rybkinai atiteko bronza.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikinų jaunimo svorio kategorijoje iki 73 kg Nojus Jakelaitis ir Aironas Survila vėl neturėjo lygių varžovų tarp užsieniečių ir prasiskynė kelią iki finalo. Kovoje dėl aukso A. Survila 2-0 pranoko N. Jakelaitį.

Kiti jaunieji lietuviai tarp prizininkų nepateko.

Suaugusiųjų varžybose Gabijus Balčiūnas (iki 87 kg) 2-0 nugalėjo švedą Sandro Frondą ir pateko į finalą, kur 0-2 nusileido kipriečiui Andreasui Theocharousui.

Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg) ir Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) pasiekė ketvirtfinalį.

