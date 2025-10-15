Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Liepai Indrikonytei – Europos „Grand Prix“ tekvondo turnyro sidabras

2025-10-15 11:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 11:45

Serbijoje vyko Europos „Grand Prix" tekvondo turnyras, kuriame sėkmingai pasirodė vienintelė Lietuvos atstovė Liepa Indrikonytė.

„RM Tekvondo akademijos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Serbijoje vyko Europos „Grand Prix“ tekvondo turnyras, kuriame sėkmingai pasirodė vienintelė Lietuvos atstovė Liepa Indrikonytė.

0

Merginų svorio kategorijoje iki 41 kg lietuvė po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį. Ten mūsiškė 2-0 nugalėjo bulgarę Eriką Bankovą.

Ketvirtfinalyje L. Indrikonytė 2-1 įveikė serbę Masą Caran ir užsitikrino apdovanojimą. Pusfinalyje lietuvė nesustojo ir 2-0 pranoko graikę Galini Kolovou.

Tik kovoje dėl aukso L. Indrikonytė 1-2 nusileido serbei Miai Bunetai.

