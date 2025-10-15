Liepai Indrikonytei – Europos „Grand Prix“ tekvondo turnyro sidabras

Merginų svorio kategorijoje iki 41 kg lietuvė po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį. Ten mūsiškė 2-0 nugalėjo bulgarę Eriką Bankovą.
Ketvirtfinalyje L. Indrikonytė 2-1 įveikė serbę Masą Caran ir užsitikrino apdovanojimą. Pusfinalyje lietuvė nesustojo ir 2-0 pranoko graikę Galini Kolovou.
Tik kovoje dėl aukso L. Indrikonytė 1-2 nusileido serbei Miai Bunetai.
