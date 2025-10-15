Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuviai žibėjo „Polish Open“ tekvondo turnyre: Jakelaitis laimėjo auksą, Survila – sidabrą

2025-10-15 11:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 11:38

Lenkijoje vykusiame „Polish Open“ tekvondo turnyre lietuviai dominavo vaikinų jaunimo svorio kategorijoje iki 73 kg.

Aurimo Masio nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lenkijoje vykusiame „Polish Open“ tekvondo turnyre lietuviai dominavo vaikinų jaunimo svorio kategorijoje iki 73 kg.

REKLAMA
0

Nojus Jakelaitis ir Aironas Survila be pralaimėjimų žygiavo iki pat finalo, kur kovėsi tarpusavyje. Auksą iškovojo N. Jakelaitis, įveikęs tautietį rezultatu 2-1.

Koralė Užkuraitytė iškovojo bronzą jaunių merginų svorio kategorijoje per 59 kg.

Suaugusiųjų varžybose Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Gabijus Balčiūnas (iki 87 kg), Ugnė Janušauskaitė (iki 49 kg), Estela Magdalena Matkevičiūtė (iki 57 kg), Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg), Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas. Tik Klaudija Tvaronavičiūtė (iki 67 kg) startavo pergale 2-0 prieš lenkę Tatianą Tomczak, bet ketvirtfinalyje 1-2 nusileido čilietei Claudiai Gallardo.

Kiti lietuviai, dalyvavę jaunių ir jaunimo varžybose, tarp prizininkų nepateko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų