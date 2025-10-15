Lietuviai žibėjo „Polish Open“ tekvondo turnyre: Jakelaitis laimėjo auksą, Survila – sidabrą

Nojus Jakelaitis ir Aironas Survila be pralaimėjimų žygiavo iki pat finalo, kur kovėsi tarpusavyje. Auksą iškovojo N. Jakelaitis, įveikęs tautietį rezultatu 2-1.
Koralė Užkuraitytė iškovojo bronzą jaunių merginų svorio kategorijoje per 59 kg.
Suaugusiųjų varžybose Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Gabijus Balčiūnas (iki 87 kg), Ugnė Janušauskaitė (iki 49 kg), Estela Magdalena Matkevičiūtė (iki 57 kg), Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg), Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas. Tik Klaudija Tvaronavičiūtė (iki 67 kg) startavo pergale 2-0 prieš lenkę Tatianą Tomczak, bet ketvirtfinalyje 1-2 nusileido čilietei Claudiai Gallardo.
Kiti lietuviai, dalyvavę jaunių ir jaunimo varžybose, tarp prizininkų nepateko.
