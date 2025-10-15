Neptūnas Venecijoje patyrė didžiausią pralaimėjimą Europos taurėje

Pirmąją pergalę tarptautiniame turynre „Neptūnas“ sieks iškovoti kitą savaitę namuose, kai priims Hamburgo „Towers“.
Mačą dviem taškais pradėjo Donatas Tarolis, bet kitų taškų teko laukti ilgiau nei 3 minutes, bet šeimininkai niekur nepabėgo ir Rihardas Lomažas netruko išlyginti rezultatą – 6:6. Visgi rimtos duobės jau pirmajame ketvirtyje „Neptūnui“ išvengti nepavyko – „Umana Reyer“ surengė spurtą 19:2 ir nurūko į priekį – 27:10. Iš žaidimo taškų svečiai nepelnė daugiau nei 5 pirmojo kėlinio minutes.
Antrajame kėlinyje skirtumas netruko peržengti 20 taškų ribą (31:10). „Neptūnas“ prametė visus 9 tritaškius pirmoje rungtynių pusėje, o ketvirčio pabaigoje pralaimėjo atkarpą 1:9 ir Venecijos klubas įgijo rekordinį pranašumą – 51:26.
Trečiojo kėlinio pradžioje Zane'as Watermanas galiausiai pataikė pirmą „Neptūno“ tritaškį (33:53). „Neptūnui“ buvo pavykę šiek tiek priartėti (47:64), bet per paskutines dvi minutes taškų nepelnė, kai „Umana Reyer“ pridėjo dar 10 – 74:47.
Paskutiniame ketvirtyje aikštėje buvo tvarkomi formalumai ir klaipėdiečiai patyrė triuškinamą nesėkmę.
Klaipėdiečių gretose Z.Watermanas su 13 taškų buvo rezultatyviausias. Puolėjas per 25 minutes dar atkovojo 5 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų.
„Umana Reyer“: Carlas Wheatle'as 13, Stefanas Nikoličius ir Kyle'as Wiltjeras po 12, Chrisas Hortonas 11 (11 atk. kam., 22 naud.), R.J. Cole'as 10 (7 rez. perd.).
„Neptūnas“: Zane'as Watermanas 13, Donatas Tarolis ir Harrisonas Cleary po 10.
