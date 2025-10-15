Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Neptūnas Venecijoje patyrė didžiausią pralaimėjimą Europos taurėje

2025-10-15 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 20:30

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/3) lieka be pergalių Europos taurėje. Šįkart Gedimino Petrausko auklėtiniai išvykoje 69:89 (10:27, 16:24, 21:23, 22:15)neturėjo šansų prieš Venecijos „Umana Reyer“ (1/2).

Klaipėdiečiai Venecijoje nespėjo paskui šeimininkus (Klubo nuotr.)

0

Pirmąją pergalę tarptautiniame turynre „Neptūnas“ sieks iškovoti kitą savaitę namuose, kai priims Hamburgo „Towers“.

Mačą dviem taškais pradėjo Donatas Tarolis, bet kitų taškų teko laukti ilgiau nei 3 minutes, bet šeimininkai niekur nepabėgo ir Rihardas Lomažas netruko išlyginti rezultatą – 6:6. Visgi rimtos duobės jau pirmajame ketvirtyje „Neptūnui“ išvengti nepavyko – „Umana Reyer“ surengė spurtą 19:2 ir nurūko į priekį – 27:10. Iš žaidimo taškų svečiai nepelnė daugiau nei 5 pirmojo kėlinio minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje skirtumas netruko peržengti 20 taškų ribą (31:10). „Neptūnas“ prametė visus 9 tritaškius pirmoje rungtynių pusėje, o ketvirčio pabaigoje pralaimėjo atkarpą 1:9 ir Venecijos klubas įgijo rekordinį pranašumą – 51:26.

Trečiojo kėlinio pradžioje Zane'as Watermanas galiausiai pataikė pirmą „Neptūno“ tritaškį (33:53). „Neptūnui“ buvo pavykę šiek tiek priartėti (47:64), bet per paskutines dvi minutes taškų nepelnė, kai „Umana Reyer“ pridėjo dar 10 – 74:47.

Paskutiniame ketvirtyje aikštėje buvo tvarkomi formalumai ir klaipėdiečiai patyrė triuškinamą nesėkmę.

Klaipėdiečių gretose Z.Watermanas su 13 taškų buvo rezultatyviausias. Puolėjas per 25 minutes dar atkovojo 5 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų.

„Umana Reyer“: Carlas Wheatle'as 13, Stefanas Nikoličius ir Kyle'as Wiltjeras po 12, Chrisas Hortonas 11 (11 atk. kam., 22 naud.), R.J. Cole'as 10 (7 rez. perd.). 

„Neptūnas“: Zane'as Watermanas 13, Donatas Tarolis ir Harrisonas Cleary po 10.

 

