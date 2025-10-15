Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Adomaičio treniruojamas Tokijo „Alvark“ iškovojo pirmąją pergalę Japonijos lygoje

2025-10-15 15:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 15:14

Dainiaus Adomaičio ir Evaldo Beržininkaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ (1/4) pasiekė pirmą sezono pergalę Japonijos lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

