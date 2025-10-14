Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

MMA turnyre Vokietijoje – sukrečiantys vaizdai: mušėsi ir kovotojai, ir treneriai

2025-10-14 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 21:04

Vokietijoje vykusį „Smesh MMA“ mišrių kovos menų (MMA) turnyrą paženklino skandalas, pasibaigęs masinėmis muštynėmis narve.

Masinės muštynės | „Stop“ kadras

Vokietijoje vykusį „Smesh MMA“ mišrių kovos menų (MMA) turnyrą paženklino skandalas, pasibaigęs masinėmis muštynėmis narve.

REKLAMA
0

Čečėnų kilmės Vokietijos atstovas Bislanas Tulšajevas dar svėrimuose įsivėlė į konfliktą su albanu Mario Sela ir jo komandos nariais. Tąkart situaciją pavyko suvaldyti ir šeštadienį sportininkai galėjo žengti į narvą.

Vos tik pasibaigus kovai, aistros vėl ėmė virti. Galiausiai emocijos pasiekė tokį tašką, kai abiejų kovotojų treneriai ir komandos draugai ėmė veržtis tiesiai į narvą, kur prasidėjo masinės muštynės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše galima matyti, kad muštynėse sudalyvavo ir B. Tulšajevo brolis Muslimas. Lenkijos žiniasklaidos teigimu, M. Tulšajevas vienas puolė 2 vyrus. Taip pat Vokietijai atstovaujantis M. Tulšajevas yra viena ryškiausių KSW organizacijos žvaigždžių – šiuo metu jis pirmauja vidutinio svorio kategorijos reitinge.

Apsauginiai narve turėjo nemažai darbo, o konfliktas buvo sustabdytas tik praėjus keletui minučių. Kol kas nepranešama, kokių sankcijų prieš kovotojus ir jų trenerius imsis organizacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų