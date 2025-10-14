MMA turnyre Vokietijoje – sukrečiantys vaizdai: mušėsi ir kovotojai, ir treneriai

Čečėnų kilmės Vokietijos atstovas Bislanas Tulšajevas dar svėrimuose įsivėlė į konfliktą su albanu Mario Sela ir jo komandos nariais. Tąkart situaciją pavyko suvaldyti ir šeštadienį sportininkai galėjo žengti į narvą.
Vos tik pasibaigus kovai, aistros vėl ėmė virti. Galiausiai emocijos pasiekė tokį tašką, kai abiejų kovotojų treneriai ir komandos draugai ėmė veržtis tiesiai į narvą, kur prasidėjo masinės muštynės.
KSW star Muslim Tulshaev strikes during a brawl at an MMA event in Ludwigsburg, Germany. 😵#ksw pic.twitter.com/sBmoiKzfCeREKLAMAREKLAMA— Permante (@PermantexG) October 11, 2025
Vaizdo įraše galima matyti, kad muštynėse sudalyvavo ir B. Tulšajevo brolis Muslimas. Lenkijos žiniasklaidos teigimu, M. Tulšajevas vienas puolė 2 vyrus. Taip pat Vokietijai atstovaujantis M. Tulšajevas yra viena ryškiausių KSW organizacijos žvaigždžių – šiuo metu jis pirmauja vidutinio svorio kategorijos reitinge.
Apsauginiai narve turėjo nemažai darbo, o konfliktas buvo sustabdytas tik praėjus keletui minučių. Kol kas nepranešama, kokių sankcijų prieš kovotojus ir jų trenerius imsis organizacija.
