„Chelsea“ užtikrintai nugalėjo „Nottingham Forest“

Joshas Acheampongas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Chelsea“ į priekį 1:0. Tai buvo pirmasis 19-mečio žaidėjo pelnytas įvartis profesionaliame futbole.Pedro Neto vos po keleto minučių puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Reece‘as Jamesas 84-ąją minutę taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Netrukus Malo Gusto buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Chelsea“ liko žaisti dešimtyje.
„Chelsea“ komandos sirgaliai rungtynių metu skyrė skanduotę varžovų strategui Ange Postecoglou: „Ryte tave atleis“ (angl. You‘re getting sacked in the morning).
🗣️ Chelsea fans now chanting to Ange Postecoglou:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 18, 2025
"YOU'RE GETTING SACKED IN THE MORNING." pic.twitter.com/xQlPTXFHAP
„Chelsea“ šiame susitikime vadovavo asistentas Wilfredo Caballero, kadangi vyriausiasis treneris Enzo Maresca dėl diskvalifikacijos rungtynes buvo priverstas stebėti iš šalies.
„Chelsea“ pirmą kartą nuo 2023 m. gruodžio mėnesio į startinę sudėtį neįtraukė Moiseso Caicedo.
Nuo 2023/2024 m. sezono pradžios nei viena „Premier“ lygos komanda nepraleido daugiau įvarčių per pirmąsias 10 antrojo kėlinio minučių nei Ange Postecoglou treniruojamas klubas (16).
