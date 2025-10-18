Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ užtikrintai nugalėjo „Nottingham Forest“

2025-10-18 16:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 16:28

Londono „Chelsea“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:0 sutriuškino „Nottingham Forest“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 3:0 sutriuškino „Nottingham Forest“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Joshas Acheampongas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Chelsea“ į priekį 1:0. Tai buvo pirmasis 19-mečio žaidėjo pelnytas įvartis profesionaliame futbole.Pedro Neto vos po keleto minučių puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reece‘as Jamesas 84-ąją minutę taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Netrukus Malo Gusto buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Chelsea“ liko žaisti dešimtyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Chelsea“ komandos sirgaliai rungtynių metu skyrė skanduotę varžovų strategui Ange Postecoglou: „Ryte tave atleis“ (angl. You‘re getting sacked in the morning).

REKLAMA

„Chelsea“ šiame susitikime vadovavo asistentas Wilfredo Caballero, kadangi vyriausiasis treneris Enzo Maresca dėl diskvalifikacijos rungtynes buvo priverstas stebėti iš šalies.

„Chelsea“ pirmą kartą nuo 2023 m. gruodžio mėnesio į startinę sudėtį neįtraukė Moiseso Caicedo.

Nuo 2023/2024 m. sezono pradžios nei viena „Premier“ lygos komanda nepraleido daugiau įvarčių per pirmąsias 10 antrojo kėlinio minučių nei Ange Postecoglou treniruojamas klubas (16).

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų