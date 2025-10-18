Arne Slotas įvardijo svarbiausius „Liverpool“ žaidimo pokyčius

Specialistas pripažino, kad komanda nebėra tokia pavojinga puolime, kaip buvo likusį praėjusį sezoną.
„Jei lygintume save su praėjusiu sezonu, nebesukuriame tiek progų, kiek sukūrėme pernai nuo pat starto. Tačiau vis dar esame komanda, kuri pagal xG (tikėtinų įvarčių) rodiklius ir smūgių į vartų plotą skaičių iš žaidimo sukuria daugiausia visoje lygoje.“
Visgi, A. Slotas neslepia nusivylimo gynybine komandos statistika.
„Įmušame šiek tiek sunkiau, bet jau esame praleidę devynis įvarčius, keturis iš jų – po standartinių padėčių. Tai buvo mūsų stiprybė, o dabar – probleminė vieta. Liko penki įvarčiai: du po greitų atakų ir trys iš žaidimo. Akivaizdu, kad praleidžiame per daug įvarčių – čia reikia drastiškų sprendimų.“
Pasak trenerio, viena didžiausių gynybos bėdų – nuolat leidžiami perdavimai iš kraštų bei varžovų ilgi perdavimai už gynybos linijos.
„Šiandien varžovai elgiasi su mumis visai kitaip nei pirmoje pernykščio sezono pusėje. Dabar jau septintojo turo metu esame sulaukę trečdalio tiek ilgų kamuolių, kiek tekdavo gintis per visą praėjusį sezoną. Pradžioje manėme, kad mūsų gynyba išlaikys stiprumą, tačiau kol kas su tuo sunkiai susidorojame.“
A. Slotas išlieka savikritiškas ir tikina, kad jei sunku įmušti, privalu bent jau sumažinti galimybes varžovams pataikyti.
„Jeigu žinai, kad bus sunku įmušti, privalai padaryti taip, kad ir varžovams būtų dar sunkiau pasiekti vartus. Tam mes ir ieškome atsakymų.“
Po dviejų iš eilės pralaimėjimų „Liverpool“ žengia antroje „Premier“ lygos pozicijoje.
