TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Manchester United“ buvęs vartininkas prisiminė kuriozišką istoriją su Eriku Ten Hagu

2025-10-17 10:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 10:46

Nathanas Bishopas atvirai ir su didžiausia ironija pasidalijo istorija apie savo susitikimą su tuometiniu „Manchester United“ treneriu Eriku ten Hagu, siekdamas išsiaiškinti savo ateitį klube.

Erikas ten Hagas | Scanpix nuotr.

Buvęs Mančesterio komandos vartininkas prisiminė, kaip net kelias savaites mąstė apie būsimą pokalbį ir nuolat galvoje perbėgo galimus scenarijus.

0

Buvęs Mančesterio komandos vartininkas prisiminė, kaip net kelias savaites mąstė apie būsimą pokalbį ir nuolat galvoje perbėgo galimus scenarijus.

„Visa tai galvoje sukau visą mėnesį ar dar ilgiau, – pasakojo N. Bishopas. – Galiausiai nueinu prie jo kabineto, pasibeldžiu, durys atsiveria, o E. Ten Hagas tik trumpai pasako: „Ne šiandien“ bei uždaro duris. Aš stoviu ir galvoju – ką po velnių man dabar daryti?“

N. Bishopas neslėpė, kad iš pradžių pats dvejojo dėl savo vertės klubui.

„Galvojau, kas aš toks, kad galėčiau belstis į trenerio duris? Juk nesu pagrindinis vartininkas – gal verčiau pasirašyti kontraktą kitur ir tyliai išvykti.“

Tokios abejonės, anot jo, lydėjo nemažai jaunesnių žaidėjų, klajojančių tarp „Premier“ lygos milžinų ir žemesnių divizionų komandų. Visgi ši situacija vėliau jam tapo juokingo futbolo užkulisių simboliu.

„Profesionaliame futbole dažnai kuri galvoje sąmokslo teorijas, organizuoji pokalbius, o realybėje viskas gali baigtis taip paprastai ir nepatogiai. Tai buvo tarsi pamoka ir realybės patikra – kartais pokalbio tiesiog nebūna“, – atviravo N. Bishopas.

Po šio nutikimo jo karjera pasuko į žemesnius divizionus, tačiau šiandien vartininkas yra pagrindinis žaidėjas AFC „Wimbledon“ klube ir atviri prisiminimai iš „United“ rūbinės kelia šypsenas tiek jam, tiek futbolo sirgaliams.

