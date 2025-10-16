Donnarumma atskleidė, kuo „Premier“ lyga skiriasi nuo „Serie A“

„Man pasisekė patirti labai skirtingas realijas: nuo „Ligue 1“ iki „Premier“ lygos, į kurią neseniai atvykau žaisti. Galiu pasakyti, kad mūsų futbolas nei kiek nenusileidžia kitiems.
Žaisdamas Anglijoje turi bėgti nuo pirmos iki paskutinės rungtynių minutės. Čia taip nėra, bet tai nereiškia, kad tai yra geriau ar blogiau. Tiesiog taip yra“, – savo įžvalgomis pasidalijo vartų sargas.
Italijos rinktinė praleido paskutinius du pasaulio futbolo čempionatus, tačiau G. Donnarumma įsitikinęs, kad šį kartą nacionalinei komandai pavyks sudalyvauti svarbiausiame kitų metų renginyje.
„Trečią kartą nepasikartos, tai negali nutikti. Ši nacionalinė komanda pateks į kitą pasaulio čempionatą, neabejoju. Praeities pamokos yra prasmingos, jei jas priimi. Nenuvertinsime nei vieno varžovo, nieko nevertinsime lengvabūdiškai.
Žodžiai atkrintamosios kovos mūsų negąsdina, tai mūsų nepaveiks. Ši Italijos nacionalinė komanda yra nauja, sveika, graži ir vieninga grupė. Galiu pasakyti tai užtikrintai. Jaučiamės gerai ir darniai kartu“, – kalbėjo italas.
