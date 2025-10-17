Palmeris dėl traumos praleis be futbolo dar 6 savaites

„Deja, bet klydau, jis negalės žaisti dar šešias savaites. Stengiamės jį kiek įmanoma apsaugoti. Svarbiausia, kad kai jis grįš, bus visiškai sveikas. Medicinos personalas nėra magai.
Tikimės, kad šešių savaičių užteks. Turime stebėti situaciją žingsnis po žingsnio. Esu įsitikinęs, kad jam viskas bus gerai“, – situaciją pakomentavo strategas.
Priminsime, jog C. Palmeris buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos 21 minutę rugsėjo mėnesį įvykusiame „Premier“ lygos susitikime su „Manchester United“.
Vis dar neaišku, ar Moisesas Caicedo, Pedro Neto ir Enzo Fernandezas galės padėti „Chelsea“ savaitgalį vyksiančiose rungtynėse su „Nottingham Forest“. Visgi Tosinas Adarabioyo, Wesley Fofana ir Andrey Santosas turėtų sugrįžti į rikiuotę.
