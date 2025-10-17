Australų lenktynininkas kaltinamas Schumacherio slaugės išžaginimu – sportininkas pateikė savo versiją

Dabar paaiškėjo, kad kaltinamasis yra Australijos lenktynininkas Joey Mawsonas. 29-erių vyras su jam mestais kaltinimais nesutinka.
„The Sun“ teigimu, J. Mawsonas aiškina, kad jis su slauge jau anksčiau buvo užmezgę romaną ir bučiavosi Ženevos naktiniame klube. Anot sportininko, jis su slauge santykiavo abipusiu sutarimu.
🚨 Joey Mawson has been accused of raping Michael Schumacher’s nurse twice — he claims it was consensual.
The 29-year-old Australian driver, currently suspended for doping, did not attend the first court hearing. If he skips another, he’ll be convicted in absentia.
The nurse… pic.twitter.com/GpoHA78RlsREKLAMAREKLAMA— Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) October 16, 2025
Teismo posėdyje J. Mawsonas nepasirodė. Kol kas nežinoma, kada įvyks kitas posėdis. Teigiama, kad jei ir kitą posėdį J. Mawsonas praleis, tada bus teisiamas „už akių“.
Teigiama, kad incidentas galėjo įvykti 2019 metais Schumacherio viloje, kur buvo žaidžiamas biliardas. Po vakaro, kurio metu buvo vartojami alkoholiniai gėrimai, slaugytoja pasijuto blogai ir buvo paguldyta į kambarį, skirtą naktinę pamainą dirbantiems darbuotojams. Kaip teigiama kaltinamajame akte, įtariamasis vėliau sugrįžo į kambarį ir du kartus seksualiai išnaudojo moterį, kai ši buvo be sąmonės.
Dvi kitos toje pačioje pamainoje dirbusios kolegės tvirtino „nieko nemačiusios ir negirdėjusios“, tačiau, pasak prokuratūros, nukentėjusioji kitą dieną pastebėjo fizinių įrodymų, rodančių galimą užpuolimą. Bijodama prarasti darbą Schumacherio šeimoje, slaugytoja apie įvykį pranešė tik po dvejų metų – 2021-aisiais. Schumacherio šeima bylos viešai nekomentavo ir nėra įtraukta į tyrimą.
J. Mawsonas buvo geras M. Schumacherio sūnaus Micko bičiulis, kadaise lenktyniavęs ir prieš Lando Norrisą, George‘ą Russellą bei kitas būsimas žvaigždes. Paties J. Mawsono karjera taip gerai nesusiklostė, o šiuo metu australas yra suspenduotas dėl meldonio vartojimo.
