TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Nottingham Forest“ vos po 39 dienų atleido Postecoglou

2025-10-18 18:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 18:04

„Nottingham Forest“ klubas po šeštadienį Anglijos „Premier“ lygoje patirto triuškinančio pralaimėjimo prieš Londono „Chelsea“ oficialiai pranešė, jog iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Ange Postecoglou.

Ange Postecoglou | Scanpix nuotr.

0

„Nottingham Forest“ klubas gali patvirtinti, kad po virtinės nuviliančių rezultatų ir pasirodymų Ange Postecoglou nedelsiant atleistas iš vyriausiojo trenerio pareigų“, – teigiama pranešime.

„Nottingham Forest“ atsisveikino su strategu praėjus vos 39 dienoms nuo jo pasamdymo. Komandos savininkas Evandelos Marinakis paliko savo vietą stadione vos įpusėjus rungtynėms su „Chelsea“.

A. Postecoglou per aštuonerias rungtynes nesugebėjo su „Nottingham Forest“ iškovoti nei vienos pergalės. Tai buvo ketvirtas iš eilės patirtas pralaimėjimas visuose turnyruose. Pasibaigus rungtynėms, stadione aidėjo sirgalių švilpimas.

 

