TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Sajus išsiskyrė solidžiu pasirodymu, tačiau „Aliaga Petkim“ Izmire nusileido „Turk Telekom“

2025-10-18 17:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 17:54

Turkijoje pralaimėjimą patyrė Martyno Sajaus atstovaujama Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/3) ekipa, kuri išvykoje 61:85 (15:16, 17:21, 16:25, 13:23) nusileido Ankaros „Turk Telekom“ (1/3) klubui.

M.Sajus buvo naudingas

0

Lietuvis 30 minučių pelnė 8 taškus (3/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 2 kartus suklydo.

Nugalėtojams Dogušas Ozdemiroglu pelnė 21 tašką (6 atk. kam.), pralaimėjusiems Yannickas Franke surinko 16 (5/12 metimai).

Ankaros klubas žaidžia vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“.

