M.Sajus išsiskyrė solidžiu pasirodymu, tačiau „Aliaga Petkim“ Izmire nusileido „Turk Telekom“

Lietuvis 30 minučių pelnė 8 taškus (3/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 2 kartus suklydo.
Nugalėtojams Dogušas Ozdemiroglu pelnė 21 tašką (6 atk. kam.), pralaimėjusiems Yannickas Franke surinko 16 (5/12 metimai).
Ankaros klubas žaidžia vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“.
