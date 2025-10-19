Masiulis: po pralaimėjimo „Lietkabeliui“ teks ieškoti sprendimų dėl komandos nusiteikimo

Po pralaimėjimo kauniečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pripažino, kad varžovai pergalės nusipelnė labiau.
„Sveikinimai Panevėžio komandai, nes jie nusipelnė laimėti. Rungtynes pradėjome labai blogai, vėliau antrajame kėlinyje grįžome savo energija. Maodo Lo davė impulsą. Trečiajame kėlinyje vėl sustojome, o po to jau „Lietkabelis“ kontroliavo rungtynes. Nenusipelnėme laimėti“, – komentavo strategas.
– Po pralaimėjimų Eurolygoje kalbėjote apie fiziškumo trūkumą. Ar matėte kažkokias išvadas?
– Nelabai. Kaip treneris, nenuteikiau. Bandėme sakyti, kad Panevėžys rimta komanda, bet nemažai žaidėjų neatėjo į rungtynes. Reikės daryti išvadas.
– Kokias išvadas? Laukia rimtesnis pokalbis su žaidėjais?
– Kažkas tokio. Čia jau mūsų vidiniai reikalai.
– D.Sirvydžio paskutinis metimas pavyko, kaip suplanuota?
– Buvo viena opcija, antra, o čia gal net jau ir trečia. Norėjome Biručiui įmesti kamuolį, bet gavosi padorus metimas. Pasikartosiu, kad nebuvome verti net prieiti iki to.
– Į rungtynes pavyko sugrįžti per spaudimą?
– Tai kažkiek davė, bet varžovai geriau žaidė. Gale, kai pralaiminėji 10 taškų, nieko kito nelieka. Spaudėme, grįžome į rungtynes su tuo spaudimu.
– Kokias pamokas pasiimate iš šios savaitės?
– Turiu ramiai pasėdėti ir pagalvoti. Visose rungtynėse galėjome kovoti ir jos galėjo nueiti į vieną ar į kitą pusę. Pamoka, kad reikia analizuoti. Turiu galvoje, bet nenoriu plėstis.
Panevėžio ekipos strategas Nenadas Čanakas po pergalės nestokojo geros nuotaikos.
„Visada geras jausmas laimėti prieš „Žalgirį“, o ypač Kaune. Pakartosiu Vito Gerulaičio garsią frazę, kad niekas negali prieš „Lietkabelį“ laimėti 14 kartų iš eilės. „Žalgiris“ buvo laimėjęs 12 sykių iš eilės ir šiandien gerai kovojome dėl kamuolių. Taip žaisdami galime kovoti dėl pergalių“, – kalbėjo serbas.
