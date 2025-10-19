Marekas Blaževičius surinko dvigubą dublį, tačiau „Tofaš“ krepšininkai nusileido Mersino komandai Turkijos lygoje

Lietuvio ekipa išvykoje 80:84 (21:20, 16:22, 22:19, 21:23) pralaimėjo prieš Mersino BSK (2/2) komandą.
Aukštaūgis iš Lietuvos per 28 minutes pelnė 12 taškų (5/5 dvit., 2/6 baud.), atkovojo 10 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles.
Nugalėtojams Anthony Cowanas įmetė 21 tašką (6 rez. per.), Justinas Cobbsas pridėjo 18 (4/7 trit.).
Pralaimėjusiems Alexas Perezas pelnė 15 taškų (5 rez. per.), Hugo Bessonas surinko 13 (6 atk. kam.).
