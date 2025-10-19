Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kačinas sužibėjo pergalingose Sopoto „Trefl“ rungtynėse

2025-10-19 21:03
2025-10-19 21:03

Lenkijos lygos rungtynėse Sopoto „Trefl“ (4/0) ekipa su Mindaugu Kačinu išvykoje 105:85 (25:20, 30:24, 31:17, 19:24) sutriuškino Krosno „Miasto Szkla“ (0/4) komandą.

M.Kačinas buvo naudingas

Lenkijos lygos rungtynėse Sopoto „Trefl“ (4/0) ekipa su Mindaugu Kačinu išvykoje 105:85 (25:20, 30:24, 31:17, 19:24) sutriuškino Krosno „Miasto Szkla“ (0/4) komandą.

0

24 minutes žaidęs M.Kačinas pelnė 13 taškų (3/3 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 1/1 baudos metimai), atkovojo 5, perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, du kartus suklydo ir surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojams Kasperas Suurorgas įmetė 17 taškų, Raymondas Cowelsas – 16, Mikolajus Witlinskis – 14 taškų. Pralaimėjusiems Jovantae Hopkinsas surinko 18 taškų, Terrellas Brownas-Soaresas – 16 taškų.

