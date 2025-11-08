 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Atvykę į koncertą, gerbėjai sužinojo, kad jis neįvyks: pasiekė liūdna žinia

2025-11-08 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 15:30

Atlikėjas Jelly Roll buvo priverstas atšaukti paskutinį savo debiutinio turo Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje koncertą dėl ligos, likus vos kelioms valandas prieš numatytą pagrindinį pasirodymą.

Asociatyvi koncerto nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

0

Atlikėjas penktadienį (lapkričio 8 d.) paskelbė „Instagram“ paskyroje, kad  numatytas pasirodymas „The Outer Fields“ Western Springs stadione, Oklende, Naujojoje Zelandijoje, neįvyks, skelbė billboard.com.

Atšauktas koncertas

„Brangus Oklende, aš padariau viską, ką galėjau“, – rašė jis „Instagram“ paskyroje.

„Tiesiog negaliu to įveikti. Man skauda širdį, per pastarąjį dešimtmetį turbūt praleidau tris koncertus. Didžiuojuosi tuo, kad visada pasirodau, nesvarbu kas nutiktų. Šįkart tiesiog negalėjau. Prašau, atleiskite man.“

Gerbėjai pranešė, kad apie koncerto atšaukimą sužinojo tik atvykę į vietą. Vėlyvas pranešimas sukėlė daug nusivylimo, ypač tarp tų, kurie keliavo didelius atstumus, kad galėtų dalyvauti pirmame Jelly Roll pasirodyme Naujojoje Zelandijoje.

Atšauktas koncertas turėjo užbaigti Jelly Roll turą po Australiją ir Naująją Zelandiją, kuris pažymėjo pirmąją šalies roko žvaigždės kelionę į regioną.

2023 m. jo albumas „Whitsitt Chapel“ pasiekė 3-ąją vietą „Billboard 200“ sąraše, o 2024 m. jo tęsinys „Beautifully Broken“ debiutavo 1-oje vietoje — tai buvo jo pirmasis albumas, užėmęs pirmą vietą bendro žanro sąraše.

Jis taip pat pasiekė aštuonis iš eilės Nr. 1 singlus „Billboard Country Airplay“ topuose, įskaitant gerbėjų pamėgtus kūrinius „Heart of Stone“, „I Am Not Okay“ ir „Liar“, pastarasis šešias savaites išlaikęs pirmą vietą.

„Live Nation“ išplatino pareiškimą dėl koncerto atšaukimo: „Gaila pranešti, kad „Jelly Roll Down Under 2025 Tour“ šį vakarą „The Outer Fields“ Western Springs stadione Oklende neįvyks dėl ligos. Visiems bilietų turėtojams bus automatiškai grąžinti pinigai. Dėl papildomų klausimų dėl grąžinimo kreipkitės į bilietų pirkimo vietą. Dėkojame gerbėjams už supratingumą ir nekantraujame sulaukti galimybės pasveikinti Jelly Roll ateityje.“

