Išdalytos „Grammy“ nominacijos: paaiškėjo, koks atlikėjas pelnė daugiausiai

JAV repo superžvaigždė iš viso gavo devynias nominacijas.
Išdalytos „Grammy“ nominacijos
Praėjusiais metais K. Lamaras susišlavė penkis gramofonus.
Lady Gaga, pelniusi septynias nominacijas už savo albumą „Mayhem“, atsidūrė antroje vietoje.
Dar po šešias nominacijas gavo trys atlikėjai – reperis „Bad Bunny“, popmuzikos princesė Sabrina Carpenter ir ritmenbliuzo atlikėjas bei dainų autorius Leonas Thomas.
