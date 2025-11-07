 
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Išdalytos „Grammy“ nominacijos: paaiškėjo, koks atlikėjas pelnė daugiausiai

2025-11-07 19:03
2025-11-07 19:03

JAV reperis Kendrickas Lamaras pirmauja tarp pretendentų laimėti daugiausiai „Grammy“ apdovanojimų, penktadienį pranešė šiuos prestižinius muzikos pasaulio apdovanojimus teikianti organizacija.

„Grammy“ apdovanojimai (nuotr. SCANPIX)

0

JAV repo superžvaigždė iš viso gavo devynias nominacijas.

Išdalytos „Grammy“ nominacijos 

Praėjusiais metais K. Lamaras susišlavė penkis gramofonus.

Lady Gaga, pelniusi septynias nominacijas už savo albumą „Mayhem“, atsidūrė antroje vietoje. 

Dar po šešias nominacijas gavo trys atlikėjai – reperis „Bad Bunny“, popmuzikos princesė Sabrina Carpenter ir ritmenbliuzo atlikėjas bei dainų autorius Leonas Thomas. 

