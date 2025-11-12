Kratos Kaune: paimta 580 gramų į narkotikus panašių medžiagų

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 16 val. Kaune, Biržiškių gatvėje, sustabdytas automobilis BMW 530D, jį vairavo vyras (gim. 2001 m.). Kartu važiavo vyras (gim. 2003 m.) ir vyras (gim. 2001 m.).
Atlikus kratas vairuotojo automobilyje BMW ir gyvenamojoje vietoje Kauno rajone, Gervėnupio kaime bei vyro (gim. 2003 m.) gyvenamojoje vietoje Kaune, Dabintos gatvėje, rasta į narkotikus panašių medžiagų.
Taip pat rasti bei paimti 2 pneumatiniai šaunamieji ginklai (šautuvas ir pistoletas). Visiems asmenims įteikti šaukimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo jų platinti.
