  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kratos Kaune: paimta 580 gramų į narkotikus panašių medžiagų

2025-11-12 08:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 08:17

 Patikrinę BMW automobilį ir dviejų juo vykusių vyrų namus, Kauno policininkai aptiko 580 gramų augalinės kilmės medžiagos bei polietileninį maišelį su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai narkotinės medžiagos.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

 Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 16 val. Kaune, Biržiškių gatvėje, sustabdytas automobilis BMW 530D, jį vairavo vyras (gim. 2001 m.). Kartu važiavo vyras (gim. 2003 m.) ir vyras (gim. 2001 m.). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikus kratas vairuotojo automobilyje BMW ir gyvenamojoje vietoje Kauno rajone, Gervėnupio kaime bei vyro (gim. 2003 m.) gyvenamojoje vietoje Kaune, Dabintos gatvėje, rasta į narkotikus panašių medžiagų.

Taip pat rasti bei paimti 2 pneumatiniai šaunamieji ginklai (šautuvas ir pistoletas). Visiems asmenims įteikti šaukimai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo jų platinti.

