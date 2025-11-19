 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktorija Siegel sužibėjo netikėtu įvaizdžiu: nustelbė elegancija

2025-11-19 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 15:30

Antradienio vakarą Pirklių klube įvyko iškilmingas Saugirdo Vaitulionio surengtas rudens vakaras, kuris jau tapo kasmetine tradicija ir vienu laukiamiausių pramogų pasaulio renginių. Tarp jų ryškiai suspindo ir socialinių tinklų žvaigždė Viktorija Siegel, kuri savo įvaizdžiu iš karto patraukė dėmesį.

Viktorija Siegel (nuotr. stop kadras)
282

0

Prabangi erdvė, specialiai dekoruotos salės ir išskirtinė atmosfera subūrė daugiau nei šimtą žinomų svečių.

(282 nuotr.)
(282 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

Stilinga Viktorija Siegel 

Viktorija pasirinko itin apgalvotą derinį, puikiai atliepusį vakaro prabangą ir estetiką. Jos elegantiškas įvaizdis harmoningai susiliejo su šventiška vakaro nuotaika, o detalės – nuo audinių iki aksesuarų –atrodė kruopščiai suderintos.

Vakare netrūko žinomų veidų

Į vakaro šventę rinkosi ir kiti garsūs žmonės: atvyko Andrius Užkalnis, nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, verslininkė Daina Bosas su dukra Maria Randers, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, stilistė Milda Metlovaitė, dizaineris Robertas Kalinkinas, krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, taip pat Natalija Bunkė, Oksana Pikul ir Eglė Kernagytė.

Svečiai sveikinosi tarpusavyje, fotografavosi, aptarinėjo įvaizdžius ir mėgavosi išskirtine vakarėlio atmosfera.

Įspūdingai surežisuotas vakaras

Šventėje buvo sukurta kelių skirtingų nuotaikų erdvė, kuriose skambėjo gyva muzika ir vyko pasirodymai. Arfos virtuozės Aistės Baliunytės-Dailidienės kūriniai nukėlė į elegantišką, mistišką nuotaiką, koncertui vėliau pasirodė Sasha Song, o renginio kulminacija tapo Martyno Kavaliausko pasirodymas. Muzika, šviesos ir dekoracijos kūrė vientisą, jaukų ir kartu prabangų vakarą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

