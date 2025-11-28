 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiemet prie Vilniaus eglės laukia 1 naujovė: ji širdį suspaus ne vienam

2025-11-28 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 12:20

Visi vilniečiai ir miesto svečiai jau su nekantrumu laukia miesto kalėdinės eglutės įžiebimo Katedros aikštėje šį šeštadienį. Vakar paaiškėjo, kad juos visus pradžiugins staigmena – bus suteikta galimybė gyventojams patiems pakilti arčiau eglės šerdies.

Vilniečiams siūloma pramoga prie kalėdinės eglutės (nuotr. soc. tinklų)

Visi vilniečiai ir miesto svečiai jau su nekantrumu laukia miesto kalėdinės eglutės įžiebimo Katedros aikštėje šį šeštadienį. Vakar paaiškėjo, kad juos visus pradžiugins staigmena – bus suteikta galimybė gyventojams patiems pakilti arčiau eglės šerdies.

REKLAMA
2

Šia žinia pasidalijo „ZN Technika“ įmonės direktorius Algirdas Mameniškis.

Vilniečiams suteikta galimybė būti arčiau eglutės

Pašnekovas sutiko savo socialiniame tinkle paskelbto įrašo tekstu pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Jame, pradėdamas nuo savo gimtadienio šventės, Algirdas perėjo prie žinios apie darbą, kuriuo itin didžiuojasi – kalėdinio keltuvo pastatymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mano gimtadienis, o su juo ir proga sustoti akimirkai bei pasižiūrėti atgal. Metai nebuvo nei labai vingiuoti, nei tiesūs kaip liniuotė. Buvo visko: naujų iššūkių, klaustukų, projektų, kuriuos kiti nurašydavo dar prieš jiems gimstant.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo vėlavimų, buvo skaudulių, buvo visų tų „neįmanoma“, kurie taip mėgsta lįsti tada, kai tik pradedu judėti greičiau. Ir buvo tokių akimirkų, kai, „kartais būna dienų, kai labai tau sunku“ – bet tokias dienas tiesiog reikia išgyventi, susirinkti save ir eiti toliau.

REKLAMA

Ir vis tik einu pirmyn. Nes jei kažko išmokau per šiuos metus, tai to, kad svarbiausia yra nepamesti krypties. Ne viskas pavyksta. Ne viskas ir turi pavykti. Bet kiekvienas kartas, kai nepaleidi vairo, kai ieškai sprendimo ten, kur kiti mato tik sieną, keičia tiek tave, tiek aplinką.

Šiandien dalinuosi vienu iš tų darbų, kuriuos kažkas tikrai vadino „nesąmone“: prie Katedros eglės pastatytas „ZN“ keltuvas. Jis leis žmonėms pakilti visai arti eglės šerdies. Simboliška ir paprasta mintis: kiekvienas turim teisę pakilti aukščiau, arčiau šviesos, arčiau šventės.

REKLAMA
REKLAMA

Linkiu ir sau, ir jums: judėti pirmyn, net kai kelias slysta, net kai aplink daug triukšmo. Atiduoti visą save darbams, už kuriuos gera širdy. Tikėti, kad įmanoma daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir būti pasiruošus ateinantiems metams, kurie tikrai nebus lengvesni, bet bus verti pastangų – su dar didesniais tikslais, ryškesniais planais ir aukštesnėmis viršūnėmis.

P. S. Jeigu matysite prie keltuvo žmonių, kuriems šis įrenginys nėra skirtas – priminkite jiems, kad kartais pagarba kitam yra didžiausia dovana.

Su gimtadieniu save. Į dar vienus metus, kuriuose norisi gyventi, kurti ir keltis“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų