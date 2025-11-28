Šiemet prie Vilniaus eglės laukia 1 naujovė: ji širdį suspaus ne vienam

Šia žinia pasidalijo „ZN Technika“ įmonės direktorius Algirdas Mameniškis.
Vilniečiams suteikta galimybė būti arčiau eglutės
Pašnekovas sutiko savo socialiniame tinkle paskelbto įrašo tekstu pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Jame, pradėdamas nuo savo gimtadienio šventės, Algirdas perėjo prie žinios apie darbą, kuriuo itin didžiuojasi – kalėdinio keltuvo pastatymu.
„Šiandien mano gimtadienis, o su juo ir proga sustoti akimirkai bei pasižiūrėti atgal. Metai nebuvo nei labai vingiuoti, nei tiesūs kaip liniuotė. Buvo visko: naujų iššūkių, klaustukų, projektų, kuriuos kiti nurašydavo dar prieš jiems gimstant.
Buvo vėlavimų, buvo skaudulių, buvo visų tų „neįmanoma“, kurie taip mėgsta lįsti tada, kai tik pradedu judėti greičiau. Ir buvo tokių akimirkų, kai, „kartais būna dienų, kai labai tau sunku“ – bet tokias dienas tiesiog reikia išgyventi, susirinkti save ir eiti toliau.
Ir vis tik einu pirmyn. Nes jei kažko išmokau per šiuos metus, tai to, kad svarbiausia yra nepamesti krypties. Ne viskas pavyksta. Ne viskas ir turi pavykti. Bet kiekvienas kartas, kai nepaleidi vairo, kai ieškai sprendimo ten, kur kiti mato tik sieną, keičia tiek tave, tiek aplinką.
Šiandien dalinuosi vienu iš tų darbų, kuriuos kažkas tikrai vadino „nesąmone“: prie Katedros eglės pastatytas „ZN“ keltuvas. Jis leis žmonėms pakilti visai arti eglės šerdies. Simboliška ir paprasta mintis: kiekvienas turim teisę pakilti aukščiau, arčiau šviesos, arčiau šventės.
Linkiu ir sau, ir jums: judėti pirmyn, net kai kelias slysta, net kai aplink daug triukšmo. Atiduoti visą save darbams, už kuriuos gera širdy. Tikėti, kad įmanoma daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir būti pasiruošus ateinantiems metams, kurie tikrai nebus lengvesni, bet bus verti pastangų – su dar didesniais tikslais, ryškesniais planais ir aukštesnėmis viršūnėmis.
P. S. Jeigu matysite prie keltuvo žmonių, kuriems šis įrenginys nėra skirtas – priminkite jiems, kad kartais pagarba kitam yra didžiausia dovana.
Su gimtadieniu save. Į dar vienus metus, kuriuose norisi gyventi, kurti ir keltis“, – buvo rašoma įraše.
