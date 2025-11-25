Šiame krašte – neįprasta prieškalėdinė tradicija: pamatykite velnio festivalį

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Siaubūnai išnyra iš dūmų kamuolių: mistiniai velniai, slovėnų vadinami Krampus, gąsdina visus susirinkusius į tradicinį prieškalėdinį festivalį. Tai puiki proga vaikams priminti, kas gali nutikti, jei jie bus blogi – ne tik negaus Kalėdų Senelio dovanų, bet juos gali pačiupti velnias, įgrūsti į maišą ir nutempti į savo urvą.
„Viskas super. Kaip ir kasmet. Esu čia jau antrą kartą ir man labai smagu matyti tiek daug susirinkusių žmonių. Tegyvuoja tradicijos!“ – šypsojosi šventės dalyvė Nadja.
Vaizdo įrašuose matyti, kad vienus velnius tempia kiti, o modernesni siaubūnai net laksto ant motociklų. Šventės dalyviai sako, kad kostiumams pinigų negaili.
„Geras kostiumas atsieina nuo 2 iki 3 tūkst. eurų“, – įvardijo Nadja.
Krampus velnias – viena baisiausių Kalėdų personažų inkarnacijų. Tiesa, Krampus gyvuoja ne tik Slovėnijos, bet ir kitų šalių folklore – Austrijos, Italijos, Kroatijos.
