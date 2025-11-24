Dizaineris Mantas Mackevičius papuošė išskirtinę eglę: tokia ji vienintelė pasaulyje

Iniciatyvą tęsia dizaineris Mantas Mackevičius, rašoma spaudos pranešime.
Ypatinga reikšmė
Pasak jo, ši ypatingą eglutė spinduliuja šiluma ir bendruomeniškumu.
„Šiais metais ir vėl aš, dizaineris Mantas Mackevičius pratęsiu gražią iniciatyvą, prie savo kūrybinės erdvės pastačiau kalėdinę eglutę, kurią gali papuoši kiekvienas. Ji tapo šilumos, bendruomeniškumo ir jautrių istorijų vieta. Šių metų eglutę padovanojo kaunietė Marija. Tai vienintelė tokia eglė pasaulyje, alsuojanti šiluma, bendryste ir svarbiomis misijomis“, – sakė Mantas.
Eglutę puošiantys žaisliukai taip pat turi svarbią reikšmę. Jie – gerumo akcijos dalis.
„Ši eglė yra išskirtinė. Prie jos atsiradimo prisidėjo draugai, aplinkiniai gyventojai, vietos verslai ir visi, kuriems svarbios bendrystės bei šilumos vertybės. Ant šakų šiemet sužibs žaisliukai su gyvūnėlių, ieškančių namų, nuotraukomis. Tarp jų ypatingas žaisliukas Čiupytei, skirtas jos atminimui. Tai jautrus priminimas apie meilę, prisiminimus ir gerumą, lydintį kiekvieną mūsų“, – kalbėjo jis.
Dizaineris išreiškė ir padėką prisidėjusiems.
„Nuoširdžią padėką reiškiu Irmantui ir jo kolektyvui už iš suvirinto metalo sukurtą eglės stovą. Taip pat dėkoju „Rožinės pėdutės“ komandai, jų iniciatyva eglutę šiemet puoš interaktyvios, išmanios lemputės, suteiksiančios dar daugiau žavesio ir šventinės nuotaikos“, – dėkojo M. Mackevičius.
Eglutės įžiebimas įvyks lapkričio 28 d. 19:00 val. Lauks Kalėdų Senelis, šventinė atmosfera ir gausybė pasirodymų. Kviečiami ateiti su šeimomis bei draugais, pasipuošti eglutę savo žaisliuku, įsiamžinti ir pasisemti tikros kalėdinės dvasios.
