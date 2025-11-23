Sunku patikėti, už kiek perka advento kalendorius: kai kurių kaina, kaip būsto?

Rinkoje gausu paprastų ir pigių advento kalendorių, pavyzdžiui, su saldainiais viduje.
Tačiau vis sparčiau populiarėja ir prabangūs, šimtus ar net tūkstančius eurų kainuojantys kalendoriai.
Neretai socialiniuose tinkluose galima aptikti jų apžvalgas darančius turinio kūrėjus, kurie kiekvienais metais pateikia savo advento kalendorių rekomendacijas.
Tai rodo, kad advento kalendoriai jau seniai nebėra tik smulki dovanėlė vaikams – prabangūs prekių ženklai varžosi tarpusavyje, siūlydami riboto leidimo kalendorius su aukštos kokybės produktais, išskirtiniais aksesuarais,
Taigi, kiek kainuoja brangiausi advento kalendoriai?
Brangiausi – papuošalų kalendoriai
Vieną iš brangiausių advento kalendorių rinkoje siūlo prekinis ženklas „Tiffany & Co“. Prabangius papuošalus kurianti bendrovė advento kalendorių klientams pirmą kartą pristatė 2019 m.
Tada 24 dienų kalendorius su „Tiffany & Co“ produkcija viduje buvo parduodamas už 120 tūkst. eurų.
Visgi kiekvienais metais šio prekinio ženklo advento advento kalendorių kaina skiriasi, priklausomai nuo tematikos.
Pavyzdžiui, 2021 m. bendrovė pristatė kiek brangesnį, beveik 130 tūkst. eurų kainuojantį kalendorių.
Teigiama, kad 2025 m. „Tiffany & Co“ advento kalendoriaus kaina gali siekti 124–170 tūkst. eurų.
Svarbu pabrėžti, kad tokie kalendoriai dažniausiai būna itin reto leidimo – pagaminami tik keli jų vienetai. Būtent todėl ir jų kaina dažniausiai nėra atskleidžiama viešai. Taip pat apie tokį produktą nėra skelbiama ir bendrovės internetiniame tinklalapyje.
Gerokai pigesnis, tačiau savo kaina taip pat galintis nustebinti yra „Dana Rebecca Designs“ 8 dienų advento kalendorius, kurį galima įsigyti už 19,2 tūkst. eurų.
Nurodoma, kad kalendoriuje pirkėjai ras geriausiai parduodamus šio prabangaus juvelyrikos prekės ženklo dirbinius.
Pavyzdžiui, 3 karatų deimantų apyrankę, deimantų kaklo grandinėlę, perlų auskarus ir smaragdo formos deimantų žiedą.
Viskas pateikiama prabangioje juvelyrikos dėžutėje, kurioje galima laikyti visus savo brangius dirbinius.
Už 1878 eurus galima įsigyti „Missoma“ 6 dienų advento kalendorių. Bendrovės interneto svetainėje nurodoma, kad kalendoriuje galima rasti 5 riboto leidimo auksinius papuošalus (tris poras auskarų ir dvi grandinėles) bei dovanų čekį.
Taip pat pabrėžiama, kad dėžutėje esančių papuošalų vertė siekia 2,5 tūkst. eurų.
1,8 tūkst. eurų taip pat kainuoja „Astrid & Miyu“ papuošalų advento kalendorius. Jame galima rasti tris poras auksinių auskarų ir dvi auksines grandinėles su brangakmeniais.
Stebina ir kitų advento kalendorių kainos
Visgi galima rasti ir kitokių itin brangiai kainuojančių advento kalendorių.
Pavyzdžiui, bendrovė „Maison Francis Kurkdjian“ siūlo už 1,2 tūkst. eurų įsigyti advento kalendorių su 7 dovanomis.
Nurodoma, kad kalendoriuje yra kvepalai, kūno aliejus, žvakės ir kūno dulksnos.
Pasirodo, yra ir maisto kalendorių, kurių kaina gali nustebinti. Pavyzdžiui, „The Caviar Co.“ siūlo gurmanišką 12 dienų kalendorių už 811 eurų.
Nurodoma, kad šiame kalendoriuje galima rasti 2 ikrų šaukštus, raktų pakabuką, receptų korteles ir 12 skirtingų rūšių ikrų.
Taip pat vieni iš brangiausių yra kosmetikos advento kalendoriai.
Pavyzdžiui, prekinio ženklo „Dior“ 30 dienų kalendorius kainuoja 650 eurų. Nurodoma, kad jame galima rasti įvairios šio prekinio ženklo kosmetikos, kvepalų, žvakių bei papuošimų eglutei.
„Sisley Paris“ savo advento kalendorių įsigyti siūlo už maždaug 730 eurų.
25 dienų advento kalendorius yra pripildytas šio prekinio ženklo kosmetika.