Brangiausi rajonai Vilniuje ir Kaune: štai kur už būstą prašo ir 7 mln. eurų

„Citus“ NT analitikė Ugnė Žiogelė priminė, kad būsto kainą Lietuvoje dažniausiai lemia jo lokacija ir projekto prestižas.
„Būsto rinkoje, kaip mėgstama sakyti, kainą lemia trys faktoriai: lokacija, lokacija ir lokacija. Tačiau dėl to, neabejotinai, yra daug tiesos.
Brandžioje, dinamiškoje ir tvarioje rinkoje, kurioje vyrauja aukšta paklausa ir pasiūla, daugiausia nulemia lokacijos ir paties projekto prestižas. Lokacijos prestižas formuojasi iš istorijos, atstumo iki kažkokių žymių objektų ir patogumo – infrastruktūros, gamtos ir kasdien reikalingų dalykų (darbo vietos, švietimo įstaigų, prekybos, pramogų, laisvalaikio, sporto objektų ir pan.)“ – komentavo ji.
Taigi kur Vilniuje ir Kaune būstai yra brangiausi ir kodėl?
Ką galima rasti skelbimuose?
Naujienų portalas tv3.lt būsto pardavimo portale Aruodas.lt patikrino, kiek Vilniuje ir Kaune atsieina brangiausi būstai.
Pasirinkus butų kategoriją galima matyti, kad brangiausias parduodamas butas Vilniuje yra Šnipiškėse. Butas yra 5 kambarių, 261,5 kvadratinių metrų ploto ir kainuoja 2,5 mln. eurų.
Tuo metu kiti brangiausi butai yra Senamiestyje. Pavyzdžiui, 4 kambarių, 200 kv. m. ploto buto Mindaugo gatvėje kaina siekia 2,34 mln. eurų.
Kito Mindaugo g. esančio buto, kurio plotas yra identiškas, kaina taip pat siekia 2,34 mln. eurų.
Pasižvalgius po Vilniuje parduodamų namų skelbimus, galima aptikti ir už 7 mln. eurų parduodamų nekilnojamojo turto objektų.
Už tokią sumą yra parduodamas 1 319 kv. m ploto namas Žvėryne, Vytauto gatvėje. Nurodoma, kad tai yra buvęs dvaro pastatas.
Tuo metu kiti du brangiausi Vilniuje parduodami namai yra Valakampiuose, Smilgų ir Latežerio gatvėse.
Vieno iš jų plotas yra 472 kv. m., o kaina siekia 3,96 mln. eurų.
Kitas – kiek mažesnis, 357 kv. m. ploto namas yra parduodamas už 3,9 mln. eurų.
Kaune brangiausių butų kainos kiek žemesnės, tačiau vis tiek yra virš 1 mln. eurų.
Pavyzdžiui, miesto centre, Krėvos g. esantis 175,2 kv. m. arba 5 kambarių butas kainuoja 1,39 mln. eurų.
Tuo metu Lampėdžiuose, Gintaro g. yra parduodamas 5 kambarių, 322 kv. metrų ploto butas, o jo kaina siekia 1,25 mln. eurų
Vienas iš brangiausių butų Kaune yra Vilijampolėje, Brastos g. Šio buto plotas siekia 153 kv. m., o jo kaina yra 1,09 mln. eurų.
Brangiausias namas Kaune kainuoja 3,5 mln. eurų. Šis namas yra Lampėdžiuose, Vytauto g., o jo plotas siekia 862 kv. m.
Antras brangiausias namas Kaune yra Kleboniškyje, Vasarvidžio g. Šis 316 kv. m. ploto namas yra parduodamas už 2,1 mln. eurų.
Už 2,1 mln. eurų taip pat parduodamas ir namas Žaliakalnyje, Vydūno al. Šio namo plotas siekia net 555 kv. m.
Vilniuje išskiria 6 brangiausius rajonus
Anot analitikės, Vilniuje yra 6 rajonai, kuriuose naujo NT kainos yra gerokai aukštesnės nei kitose miesto dalyse.
„Vilniaus pirminėje būsto rinkoje, kurioje šiuo metu ir pasiūla, ir paklausa yra išaugusios, o vidutinė naujos statybos būstų kaina siekia 3 780 eurų už kvadratinį metrą (vertinant butus, loftus ir kotedžus), 6 mikrorajonuose vidutinė pasiūloje esančių butų kaina viršija vidutinę viso miesto butų kainą.
Šie rajonai yra Senamiestis, Žvėrynas, Naujamiestis, Šnipiškės, Vilkpėdė ir Lazdynai“, – pabrėžė U. Žiogelė.
NT analitikė mano, kad žmonių jau neturėtų stebinti tai, kad brangiausias NT Vilniuje yra Senamiestyje.
„Tai – labiausiai prestižinė miesto dalis, kurioje naujų projektų yra nedaug, dažniausiai pasitaiko rekonstrukcijos, o ir patys projektai paprastai būna nedidelės apimties“, – paaiškino ji.
Dar vienu prestižiniu rajonu, anot U. Žiogelės, galima laikyti Žvėryną.
„Jis iš kitų išsiskiria savo architektūra: čia dominuoja charakteringa medinė architektūra, mažaaukštė statyba, individualūs namai.
Nemaža rajono dalis yra įtraukta į kultūros vertybių registrą ir tai lemia ribotas plėtros galimybes ir pasiūlą, o artumas centrui bei centriniam verslo rajonui – didelę paklausą. Paprastai didelė paklausa ir ribota pasiūla lemia aukštas kainas“, – atkreipė dėmesį „Citus“ atstovė.
Tuo metu itin išpopuliarėjęs Naujamiestis vilniečiams ypač patrauklus dėl greitai pasiekiamo miesto koncepcijos, dalijosi U. Žiogelė. Ji pastebėjo, kad naujų verslo centrų atsiradimas bei startuolių įsikūrimas juose lėmė, kad į šį rajoną plūsta nemažai jaunų žmonių.
„Tuo pačiu, čia įsikūrę daugybė kitų verslų, paslaugų bei pramogų ir dėl to nebereikia niekur keliauti“, – pastebėjo analitikė.
Vienos iš aukščiausių kainų sostinėje taip pat yra fiksuojamos Šnipiškėse.
„Taip susiklostė, kadangi Konstitucijos pr., Geležinio vilko, Lvivo ir kitose gatvėse susiformavo Vilniaus centrinis verslo rajonas. Didelė darbo vietų koncentracija kelia transporto iššūkius, tačiau ir natūraliai žmonės nori gyventi arti darbo. O aukštos klasės verslo centruose kuriasi gerai apmokamos darbo vietos, taigi, ir būsto pirkėjų auditorija“, – dalijosi U. Žiogelė.
Tuo metu Vilkpėdę ir Lazdynus, anot analitikės, galima išskirti ne kaip brangius rajonus, bet kaip brangių teritorijų turinčius. Pavyzdžiui, tokia yra „Vingio” teritorija – Neries pakrantė, tarp Vingio parko ir Lazdynų tilto.
„Nauji projektai ant pagrindinės miesto upės kranto Vilniuje pasitaiko retai, todėl ši lokacija dėmesio susilaukia dėl gamtos apsupties. Dėl galimybės suformuoti prestižinę lokaciją, čia plėtojami aukštesnės klasės būsto projektai“, – nurodė specialistė.
Kaune situacija kitokia
U. Žiogelė pastebėjo, kad Kaune situacija su NT yra kiek kitokia. Anot jos, taip yra dėl seklios ir gerokai mažiau nei Vilniuje dinamiškos pirminės būsto rinkos.
Visgi pagrindiniai dėsniai taip pat veikia ir Kaune, nors rajonų segmentacija dar nėra iki galo įvykusi.
„Kaune nėra paprasta analizuoti vidutines kainas, nes vos vienas didesnis ar prabangesnis projektas gali jas iškraipyti“, – pabrėžė ji.
Visgi viena yra aišku – laikinojoje sostinėje taip pat centrinė miesto dalis yra brangiausia.
„Citus“ analitikė pridėjo, kad taip pat labai charakteringos Kaune yra Neries ir Nemuno pakrantės.
„Jų plėtra mieste yra gana aktyvi, čia stato stambesni plėtotojai. Statomi ne pavieniai, nedideli projektai, o ištisi kvartalai. Išskirtinė vieta sukuria aplinką plėtoti išskirtinius projektus, kuriems reikia ir didesnio kapitalo.
Projektų išskirtinumas, plėtotojo žinomumas ir patikimumas sukuria didesnę paklausą, o tai daro įtaką ir kainoms“, – nurodė ji.
Už kvadratinį metrą net 6,5 tūkst. eurų?
„Citus“ duomenys rodo, kad Vilniaus senamiestyje vidutinė kv. m. kaina pirminėje NT rinkoje siekia net 6 507 eurus. Čia yra parduodami 263 NT objektai.
Gana panaši vidutinė kv. m. kaina yra ir Žvėryne, kur ji siekia 5 968 eurus, o parduodama 200 būstų.
Naujamiestyje galima rasti didžiausią būstų pasiūlą Vilniuje (487 NT objektai), o vidutinė kv. m. kaina čia siekia 4 827 eurus. Gana panaši vidutinė kv. m. kaina fiksuojama ir Šnipiškėse (parduodami 184 objektai) – 4 470 eurų.
Vilkpėdėje (197 parduodami būstai) vidutinė kv. m. kaina yra 4 298 eurai, Rasose (90 NT objektų) ji siekia 4 271 eurą, o Lazdynuose (390 parduodamų būstų) 4 038 eurus.
Tuo metu Kauno centre vidutinė kv. m. kaina siekia 3795 eurus, o pirminėje rinkoje siūlomi tik 38 NT variantai.
Dar mažesnė pasiūla (13 variantų) yra fiksuojama Gričiupyje, kur kv. m. kaina taip pat viena aukščiausių Kaune (vidutiniškai 3 699 eurai).
Aleksote kv. m. kaina siekia apie 3 644 eurus, o įsigyti siūlomi NT 198 objektai. 138 būstai yra parduodami Šančiuose, kur kv. m. kaina siekia apie 3 340 eurų.
Galiausiai Panemunėje (98 parduodami būstai) vidutinė kv. m. kaina siekia 3 290 eurus, o Žaliakalnyje (78 parduodami būstai). – 3 018 eurų.