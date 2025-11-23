Kalėdinė karštinė po Naujųjų gali nesibaigti: „Pinigų pertekliaus situacijos nebuvo, dažniausiai trūkdavo“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Artėjant Kalėdoms verslininkai pradeda skelbti nuolaidas, kurių lietuviai skuba nepraleisti ir krauna į vežimus, kiek telpa. Daugybė prekybos centruose susigrūdusių žmonių skundžiasi, kad reikalingus daiktus įperka tik per išpardavimus, mat prekybininkai esą pernelyg godžiai užkėlę prekių kainas:
„Šiek tiek pigiau, pigiau.“
„Apsipirkus gavome 51 eurą nuolaidų.“
„Per daug žmonių, neturiu tiek jėgų, padarytų pensininkams atskirai. Neįmanoma praeiti, man akyse raibsta.“
Tačiau prekybininkai susimažinti reguliarių antkainių nesutinka ir mieliau pirkėjus bei darbuotojus suvaro į masines nuolaidų viliones.
Kainų karštinė gali ir nesibaigti
Ekonomistai perspėja, kad įsisiūbuojanti kalėdinio apsipirkimo karštinė po švenčių gali ir nesibaigti. Nuo sausio didindami minimalią algą, pensijas ir kitas išmokas valdantieji toliau skatins vidaus vartojimą, o prekybininkai skubės tuo pasinaudoti ir toliau kels kainas.
Ir dar antrosios pensijų pakopos reforma leis lietuviams atsiimti ir išleisti senatvei kauptus pinigus. Tad ekonomistai perspėja apie kitąmet gresiantį vartojimo burbulą, kuris dar po metų gali skaudžiai sprogti, palikdamas valstybės biudžetą su vis didesnėmis skolomis, ir Lietuvą lygina su Graikija.
„Valdžios sektoriaus krizė įsiplieskė Graikijoje ir užkrėtė pietų valstybes, problemos slypėjo netvariuose viešuose finansuose, turėjo didelius biudžeto deficitus, skola buvo milžiniška“, – komentuoja banko „Artea“ ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Kitąmet didės elektros, degalų mokesčiai, brangs saldinti gėrimai, dešimtadaliu brangs draudimo sutartys. Tad ekonomistai ginčijasi, ar infliacija gali viršyti dabartines 3,5 proc. prognozes.
„Mažmenininkai bandys naudotis, taip, bet tikim, kad nebus vienkartinio šuolio, kainų didesnių, konkurencija buitinės technikos, statybų aštri, bet tikimės, kad visi konkuruos“, – sako SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.
Pramonininkų atstovas: „Optimizmo nematome“
Lietuvai tampant vis brangesne šalimi apie rizikas konkurencingumui vis garsiau perspėja pramonininkai.
„Optimizmo nematome, pramonė – Lietuvos stuburas, eksportas mėnesius mažėja, eksportas – pagrindinė problema“, – teigia Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Tačiau valdantiesiems, pasirinkusiems gyventojų pajamų ir mokesčių kėlimo kelią, tokie perspėjimai nė motais. Jie įsitikinę, kad 2009 m. krizės, sekusios po vartojimo ir paskolų augimo burbulo sprogimo, scenarijus daugiau nebepasikartos.
„Mes išgyvenome blokadą, sudėtingesnį laikotarpį, prisimenant atkurtos nepriklausomybės pirmus metus, išgyvensim. Pinigų pertekliaus situacijos nebuvo, dažniausiai trūkdavo pinigų“, – tikina Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Visgi ekonomistai perspėja, kad jei kitąmet papilnėsiančiomis piniginėmis lietuviai didinamų mokesčių dar skausmingai ir nepajus, tačiau augsianti valstybės skola vers politikus svarstyti dar po metų labiau didinti mokesčius, o kartu iškils ir iššūkiai, kaip išlaikyti darbo jėgą Lietuvoje ir pramonės konkurencingumą, pritraukti užsienio investicijas.
