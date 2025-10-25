Kyla grožio paslaugų kainos: „Klientai susimoka apie 200 eurų“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Viename Vilniaus grožio salone tiek vyrai, tiek moterys registruojasi veido, kūno procedūroms. Taip pat kirpimui, dažymui ar kitoms grožio paslaugoms.
„Pačią procedūrą galime atlikti per 40 minučių, tai būtų 80 eurų nuo plaukų ilgio priklauso, o jei nori pilno ritualo – žmogus ateina pailsėti – tada būna 110 eurų tokia paslauga. Tai yra investicija į save klientui, o mes investuojame į profesionalumą“, – pasakoja „TADA LUX Beauty Code“ vadovė Jūratė Tručilauskienė.
Pasak salono vadovės, moteriškas kirpimas dabar kainuoja apie 40 eurų, kai prieš trejus metus – vos 30. Už trijų valandų SPA komplektą klientai susimoka apie 200 eurų. Tiesa, grožio specialistė atvira – plaukų priežiūros paslaugų kainas po truputį tenka kelti.
„Kažkur po 5 eurus į metus, pusantrų metų keliame, maždaug tiek. Jeigu yra pastovus klientas, kuris lankosi 10 metų ar ilgiau, tai norisi, kad jis išliktų ir galėtų sau leistų, tai nesinori tos kainos iškelti labai didelės“, – teigia J. Tručilauskienė.
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė aiškina, kad paslaugų kainas tenka kelti dėl brangstančių priemonių – plaukų dažų, šampūnų. Pasak asociacijos, brangsta ir įranga, kasmet vis šokteli 10 procentų.
„Žmogus negali dirbti į minusą – jis, be abejo, koreguoja. Jeigu prieš metus vyriškas kirpimas kainavo 20 eurų, tai tikrai ta infliacija padidėjusi ir aš net neabejoju, kad kainuoja 25 ir visus 30 eurų“, – pasakoja kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė.
Augant atlyginimams kyla kainos
O kad brangsta paslaugos, rodo ir statistika. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vartojimo paslaugos per metus pabrango 6 procentais. Pasak ekonomistų, apgyvendinimo, kirpyklų kainos augo apie 7 procentus, o bene labiausiai brango namų tvarkytojų paslaugos – apie 15 procentų. Specialistai tikina, jog kainos kyla dėl augančios minimalios mėnesinės algos.
„Namų tvarkymo, vaikų priežiūros ir tai yra labai logiška, nes tas sektorius yra labai imlus ir atlyginimų augimui, ir minimalios algos augimui. Paslaugų infliacijoje – tiek Lietuvoje, tiek euro zonoje įtaką daro tik atlyginimai – ne energetikos kainų augimas, ne dujų pabrangimai, sumažinimai, o būtent minimalios algos kilimas“, – komentuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„6 procentai yra labai stabilus augimas, kuris tęsiasi jau dvejus metus. Ar gali pakelti kainas paslaugų tiekėjas priklauso nuo to, ar vartotojas gali susimokėti, ką mes turėjome, kad šiais ir praeitais metais vartojimas buvo pakankamai stiprus“, – teigia SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Ekonomistai prognozuoja, kad augant minimaliai mėnesinei algai – apie 11 procentų – kils ir paslaugų kainos.
„Vidutinis darbo užmokestis augs, bet šiek tiek lėčiau nei šiais metais, pensijos irgi, kaip artėjam, žinoma, kad didės panašiu tempu, kaip pernai didėjo, tai pinigų vartotojų kišenėse, panašu, kad turėtų būti“, – sako T. Povilauskas.
Tad dėl kylančių atlyginimų ir Lietuvos ekonomikos augimo tiek paslaugų, tiek maisto produktų kainos toliau augs. Kitąmet paslaugos, pasak ekonomistų, turėtų brangti vidutiniškai apie 6–7 procentus.
