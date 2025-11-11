Ekonomistas: kainos didėja sparčiau nei gyventojų pajamos, ne išimtis ir būstai

„Jei žiūrėsime Lietuvos banko duomenimis, Lietuvoje kainos, išskyrus Vilniuje, jau padidėjusios 14 proc. – gerokai daugiau nei auga darbo užmokestis ar kitos pajamos“, – naujausių makroekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas.
„O palūkanos nebemažėja, tai yra jau būsto įperkamumo prastėjimo laikas, jis, manau, dar tęsis kitus metus“, – pridūrė jis.
Anot SEB, būsto įperkamumo rodikliams prastėjant tai po kurio laiko ims daryti neigiamą įtaką ir būsto rinkos aktyvumui – tikėtina, kad tai įvyks 2027 metais.
Bankas prognozuoja, kad aktyvi būsto rinka, 2026 metais nemažėsiantis finansavimas keliams, didėsianti „Rail Baltica“ statybų apimtis, dideli darbai Rūdninkų poligone, „Rheinmetall“ gamyklos statybos ir panašūs projektai turėtų lemti statybų augimą kitąmet ir šio sektoriaus teigiamą įtaką ekonomikai.
Kita vertus, anot SEB, ir statybų, ir transporto sektoriaus plėtra priklausys ir nuo geopolitinių įvykių, ir nuo migracijos politikos.