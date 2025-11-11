 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ekonomistas: kainos didėja sparčiau nei gyventojų pajamos, ne išimtis ir būstai

2025-11-11 11:36 / šaltinis: BNS
2025-11-11 11:36

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad kitais metais būsto rinkos aktyvumas bus nemažas, tačiau būsto įperkamumas mažės, nes kainos didėja sparčiau nei gyventojų pajamos.

Latviai mus aplenkė metinėmis pajamomis: „Tie, kas nenori dirbti, mažiau ir gauna“ (tv3.lt koliažas)

0

„Jei žiūrėsime Lietuvos banko duomenimis, Lietuvoje kainos, išskyrus Vilniuje, jau padidėjusios 14 proc. – gerokai daugiau nei auga darbo užmokestis ar kitos pajamos“, – naujausių makroekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „O palūkanos nebemažėja, tai yra jau būsto įperkamumo prastėjimo laikas, jis, manau, dar tęsis kitus metus“, – pridūrė jis.

Anot SEB, būsto įperkamumo rodikliams prastėjant tai po kurio laiko ims daryti neigiamą įtaką ir būsto rinkos aktyvumui – tikėtina, kad tai įvyks 2027 metais. 

Bankas prognozuoja, kad aktyvi būsto rinka, 2026 metais nemažėsiantis finansavimas keliams, didėsianti „Rail Baltica“ statybų  apimtis, dideli darbai Rūdninkų poligone, „Rheinmetall“ gamyklos statybos ir panašūs projektai turėtų lemti statybų augimą kitąmet ir šio sektoriaus teigiamą įtaką ekonomikai. 

Kita vertus, anot SEB, ir statybų, ir transporto sektoriaus plėtra priklausys ir nuo geopolitinių įvykių, ir nuo migracijos politikos. 

indeliai.lt

