Nauja mada? Žmonės perka po 2 kalėdines eglutes

Esą žmonės nubyrėjus anksti papuoštai eglaitei, prieš šventes atvažiuoja ir antrosios. Kai kurie ir planuoja puošti ne vieną eglę.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pjūklą ūkininkas Paulius Bružas šiemet užkūrė kaip niekad anksti.
„Pirmosios eglės išvažiavo spalio 20-25 dienomis“, – sakė augintojas P. Bružas.
O nuo lapkričio vidurio, pasak augintojo, užsakymų dar pagausėjo. Kasdien eglaites veža bent keliems klientams.
Ūkininkas sako, kad šiemet ankstyvi klientai paspartino ir eglaičių prekybos pradžią.
Žmonės esą labai įvairiai, vieni renkasi tradicinę, čia pat užaugintą eglę, kiti sidabrinę. Populiarūs kėniai. Beje, ūkininkas užaugino pats, Klaipėdos krašte.
„Pilnai auga pas mus Lietuvoj šitie kėniai. Klimatas atšilęs. Toks kėnis galėtų būti apie 25 eurus. 2 metrų panašiai žiūrint“, – sakė jis.
Augintojas tikina šiemet kalėdinių medelių kainų nekeitęs.
„Nuo 12-15 eurų tradicinė kirsta, sidabrinė nuo 15 eurų bus. Ir priklausomai kokio dydžio. Didesnė tokia gali ir 70-80 eurų kainuoti“, – tikino augintojas.
Patys pirmieji klientai, anot augintojo, foto studijos, ugdymo įstaigos. Tačiau pasitaiko ir pavienių gyventojų norinčių ir namuose anksti susikurti šventinę nuotaiką.
„Kiti būna antrą nusiperka, ai nudžiūvo, norim anksti, vėl kitą perka Galiu net parodyti, byra eglutės iš tikrųjų“, – tvirtino P. Bružas.
Fotografė papuošė eglę dar prieš mėnesį
Panevėžietė fotografė Laura Marcinkevičienė savo jaukią studiją sidabrinėmis eglėmis papuošė spalio vidury.
„Viena iš pagrindinių temų yra miškas, tai man labai artima“, – komentavo L. Marcinkevičienė.
Tad ant eglių nutūpė voveraitės, laputės. Eglaičių kvepiančių mišku ten net 14.
„Anksčiau gi namuose puošdavom likus savaitei dviem iki švenčių, tai jos išlaikydavo. Kai puoši 2,5 mėnesio likus iki Kalėdų, tai faktas, kad jos byra“, – tikino fotografė.
Ji sako, kad jau kitą savaitę bent porą eglių teks pakeisti naujomis.
„Į negyvas, į dirbtines keisti visai nesinori, nes man tada tos kalėdinės dvasios tikrai trūksta. Geriau tegul byra, pakeisiu, jeigu reiks ir tris kartus, bet man tada toks tikros Kalėdos“, – sakė moteris.
„Net lapkričio pradžioje yra tokių klientų, kurie pasipuošė egles. Tamsėja vakarai, nori, kad būtų namuose nori kad būtų namuose šviesu, gražu, pasidžiaugti ta Kalėdine dvasia ilgiau“, – atviravo „Žalios stotelės“ Panevėžyje direktorė Asta Ūsaitė.
Prekybos centro Panevėžyje vadovė sako, kad ankstyvi klientai dažniausiai, jei ne dirbtines, tai renkasi egles vazonuose. Kirstinėmis eglėmis prekyba sako prasidės apie gruodžio vidurį. Parduotuvės vadovė visada klientams pataria kaip elgtis taip anksti įsigijus gyvą kalėdinį medelį.
„Iš karto reikia nenešti į šiltą patalpą, palaikyti lauke arba balkone ir po biški nešti į patalpą pratinti“, – pridūrė vadovė.
Pasak prekeivių, itin populiarios nedidukės eglės vazonuose. Joms nereikia daug vietos. O kartais žmonės puošia net ne po vieną eglę namuose. Kada puošia egles kiti žmonės? Štai, ką jie sako:
„Mažą pasipuošiam, simboliškai, o tą didžiąją, pagrindinę Kūčių vakarą, prie židinio visi. O tą mažąją kada puošiat? Dabar galvojam savaitgaliui.“
„Tik ne prieš mėnesį, prie kokias tris dienas.“
„Man ir taip šventinė nuotaika, nebūtinai puošt anksčiausiai reikia.“
Pask prekybininkų, gyventojai pradeda plūsti eglučių, kai pasipuošia miestai ir aikštėse sužimba pagrindinės žaliaskarės.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.