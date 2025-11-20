 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Praėjus metams po mirtino išpuolio Magdeburge atidaryta Kalėdų mugė

2025-11-20 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 15:59

Vokietijos rytiniame Magdeburgo mieste ketvirtadienį skambant bažnyčios varpui buvo atidaryta Kalėdų mugė, praėjus mažiau nei metams po mirtinos atakos, kai transporto priemonė rėžėsi į minią, žuvo šeši žmonės ir šimtai buvo sužeisti. 

Kalėdų eglutė (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos rytiniame Magdeburgo mieste ketvirtadienį skambant bažnyčios varpui buvo atidaryta Kalėdų mugė, praėjus mažiau nei metams po mirtinos atakos, kai transporto priemonė rėžėsi į minią, žuvo šeši žmonės ir šimtai buvo sužeisti. 

REKLAMA
0

Turgų juosia sunkūs šventine žalia ir raudona spalva nudažyti betoniniai blokai. Tai – viena iš naujųjų plataus masto saugumo priemonių, kurių imtasi tokiose mugėse visoje Vokietijoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugelis žmonių mano, kad ši vieta „atrodo kaip tvirtovė“, sakė Magdeburgo merė Simone Borris, bet pridūrė mananti, kad „žmonės, laukę Kalėdų mugių, dabar ypač eis, nes nenorime leisti, kad iš mūsų būtų atimtos mūsų tradicijos“.

REKLAMA
REKLAMA

Kalėdų mugės yra mylima tradicija Vokietijoje, beveik kiekvienas miestelis gali pasigirti sava muge, kur prekiaujama dovanomis, karštu vynu, dešrelėmis ir saldumynais. Tačiau didėjančios išlaidos ir sudėtingas saugumo užtikrinimas po 2024 m. gruodžio 20 d. išpuolio Magdeburge kelia abejonių dėl kai kurių turgų saugumo. 

REKLAMA

Iki trečiadienio nebuvo aišku, ar pagrindinis Magdeburgo turgus miesto centre bus atidarytas laiku, valdžios institucijoms peržiūrint apsaugos planus. 

Išpuoliu įtariamas 51 metų Talebas Jawadas Al Abdulmohsenas dabar teisiamas Magdeburge laikinoje teismo salėje, specialiai įrengtoje teismo procese dalyvaujantiems šimtams liudytojų, aukų ir giminaičių. 

REKLAMA
REKLAMA

Iš Saudo Arabijos į Vokietiją persikėlęs ir prieglobsčio pasiprašęs psichiatras T. J. Al Abdulmohsenas pareiškė asmeninių nuoskaudų, skleidė sąmokslo teorijas ir laikėsi kraštutinių dešiniųjų ir prieš islamą nukreiptų pažiūrų.

Susirūpinimas dėl kalėdinių mugių saugumo jau kilo po išpuolio 2016 m., kai sunkvežimis rėžėsi į žmonių knibždantį turgų Berlyne, žuvo 12 žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų