 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Užminė mįslę apie „Vienas namuose“ naują filmą: sugrįžtų ir legendinis aktorius

2025-11-27 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 13:25

Holivudo žvaigždė Makolis Kalkinas atskleidė, kad būtų pasirengęs dar kartą sugrįžti į kultinį Keivino Makalisterio vaidmenį iš legendinės kalėdinės komedijos „Vienas namuose“. Ne tik pasirengęs – jis jau turi ir labai konkrečią idėją, kaip galėtų atrodyti filmo tęsinys.

„Vienas namuose"
6

Holivudo žvaigždė Makolis Kalkinas atskleidė, kad būtų pasirengęs dar kartą sugrįžti į kultinį Keivino Makalisterio vaidmenį iš legendinės kalėdinės komedijos „Vienas namuose“. Ne tik pasirengęs – jis jau turi ir labai konkrečią idėją, kaip galėtų atrodyti filmo tęsinys.

REKLAMA
2

Aktorius neseniai filmavosi reklaminiame klipe, sukurtame pagal „Vienas namuose“ motyvus, ir būtent tada prasitarė, kad su malonumu dar kartą įkūnytų personažą, kuris jį pavertė pasauline žvaigžde, rašo unian.ua.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kevinas iš filmo „Vienas namuose“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kevinas iš filmo „Vienas namuose“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar

Siūlo naują siužetą

45-erių M. Kalkinas įsitikinęs, kad naujame filme vagys galėtų būti pakeisti visai kitu personažu – ant tėčio supykusiu vaiku.

REKLAMA
REKLAMA

„Turiu tokią idėją... Būčiau arba našlys, arba išsiskyręs. Auginu vaiką, daug dirbu ir skiriu per mažai dėmesio. Vaikas ant manęs supyksta ir vieną dieną užrakina mane namuose. Neišleidžia ir pastato spąstų“, – pasakojo aktorius.

REKLAMA

Pasak jo, toks siužetas galėtų tapti stipria tėvo ir sūnaus santykių metafora, o pagrindine užduotimi Kevinui taptų susigrąžinti vaiko meilę.

„Vienas namuose“

Būtent pirmosios dvi „Vienas namuose“ dalys M. Kalkiną pavertė 90-ųjų superžvaigžde.

1990 m. išleistas filmas tapo milžinišku hitu visame pasaulyje ir iki šiol laikomas viena svarbiausių kalėdinių komedijų, be kurios daugelis neįsivaizduoja švenčių.

Vėliau pasirodė dar keturios franšizės dalys (iš viso – šešios), tačiau būtent Kalkino įkūnytas Kevinas vis dar išlieka ikoniškiausias.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų