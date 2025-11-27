Užminė mįslę apie „Vienas namuose“ naują filmą: sugrįžtų ir legendinis aktorius

Aktorius neseniai filmavosi reklaminiame klipe, sukurtame pagal „Vienas namuose“ motyvus, ir būtent tada prasitarė, kad su malonumu dar kartą įkūnytų personažą, kuris jį pavertė pasauline žvaigžde, rašo unian.ua.
Siūlo naują siužetą
45-erių M. Kalkinas įsitikinęs, kad naujame filme vagys galėtų būti pakeisti visai kitu personažu – ant tėčio supykusiu vaiku.
„Turiu tokią idėją... Būčiau arba našlys, arba išsiskyręs. Auginu vaiką, daug dirbu ir skiriu per mažai dėmesio. Vaikas ant manęs supyksta ir vieną dieną užrakina mane namuose. Neišleidžia ir pastato spąstų“, – pasakojo aktorius.
Pasak jo, toks siužetas galėtų tapti stipria tėvo ir sūnaus santykių metafora, o pagrindine užduotimi Kevinui taptų susigrąžinti vaiko meilę.
„Vienas namuose“
Būtent pirmosios dvi „Vienas namuose“ dalys M. Kalkiną pavertė 90-ųjų superžvaigžde.
1990 m. išleistas filmas tapo milžinišku hitu visame pasaulyje ir iki šiol laikomas viena svarbiausių kalėdinių komedijų, be kurios daugelis neįsivaizduoja švenčių.
Vėliau pasirodė dar keturios franšizės dalys (iš viso – šešios), tačiau būtent Kalkino įkūnytas Kevinas vis dar išlieka ikoniškiausias.
