Prisimenate šį aktorių iš „Vienas namuose“? Nustebsite, kaip į jo personažą reaguoja vaikai

M. Culkinas pasakojo, kad sūnūs – keturmetis Dakota ir trejų Carsonas – be galo mėgsta „Vienas namuose“, o kartu žiūrėti filmą jam yra „visiškai kitokia patirtis“.
Vaikų reakcija verta milijono
Nors berniukai net sujaudinami šūkteli, pamatę Keviną, M. Culkinas sako: „Jie vis dar nesupranta, kad aš esu Kevinas. Jie juk tik trijų ir ketverių metų“, – šypsosi aktorius.
Jis priduria norintis išlaikyti šią iliuziją kiek įmanoma ilgiau. Vis dėlto M. Culkinas atskleidžia, kad vyresnėlis Dakota po truputį pradeda suprasti tiesą – nors dar ne iki galo, rašo PEOPLE.
Aktorius prisiminė, kaip vieną vakarą prieš miegą sūnus pradėjo klausinėti apie jo brolius ir seseris. M. Culkinas parodė jam seną šeimos nuotrauką, kurioje – visi septyni jo broliai ir seserys. „Jis iškart pažiūrėjo į mane ir pasakė: „Tas vaikas panašus į Keviną.“
Tačiau Dakota akimirksniu perėjo prie kitos temos, o M. Culkinas pripažįsta vėl pajutęs palengvėjimą – iliuzija liko nepaliesta.
Be to, sūnus Dakota netgi mano esąs pats Kevinas. „Jis klausia: „Ar prisimeni, kaip išvarei vagis? O kaip čiuožei žemyn laiptais?“ Aš jam atsakau, kad žinoma, o jis sako: „Tu meluoji! Tai juk buvau aš!“ – juokiasi M. Culkinas.
Aktorius pasidalijo ir mielu prisiminimu – jie su sūnumi Dakota mėgino atkartoti Kevino šokio judesį iš filmo. „Labai mėgstu žiūrėti šį filmą kartu su savo berniukais“, – šiltai kalbėjo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!