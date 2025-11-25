 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate šį aktorių iš „Vienas namuose“? Nustebsite, kaip į jo personažą reaguoja vaikai

2025-11-25 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 13:55

Minėdamas pirmojo filmo „Vienas namuose“ 35-metį, aktorius Macaulay Culkinas atskleidė, kad jo ir sužadėtinės Brendos Song vaikai, nors filmą žiūri dažnai, vis dar nesuvokia, kad dešimtmetį Keviną vaidina jų tėtis.

Macauly Culkinas (nuotr. Instagram)
6

Minėdamas pirmojo filmo „Vienas namuose“ 35-metį, aktorius Macaulay Culkinas atskleidė, kad jo ir sužadėtinės Brendos Song vaikai, nors filmą žiūri dažnai, vis dar nesuvokia, kad dešimtmetį Keviną vaidina jų tėtis.

REKLAMA
0

M. Culkinas pasakojo, kad sūnūs – keturmetis Dakota ir trejų Carsonas – be galo mėgsta „Vienas namuose“, o kartu žiūrėti filmą jam yra „visiškai kitokia patirtis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kevinas iš filmo „Vienas namuose“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kevinas iš filmo „Vienas namuose“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar

Vaikų reakcija verta milijono 

Nors berniukai net sujaudinami šūkteli, pamatę Keviną, M. Culkinas sako: „Jie vis dar nesupranta, kad aš esu Kevinas. Jie juk tik trijų ir ketverių metų“, – šypsosi aktorius.

REKLAMA
REKLAMA

Jis priduria norintis išlaikyti šią iliuziją kiek įmanoma ilgiau. Vis dėlto M. Culkinas atskleidžia, kad vyresnėlis Dakota po truputį pradeda suprasti tiesą – nors dar ne iki galo, rašo PEOPLE. 

REKLAMA

Aktorius prisiminė, kaip vieną vakarą prieš miegą sūnus pradėjo klausinėti apie jo brolius ir seseris. M. Culkinas parodė jam seną šeimos nuotrauką, kurioje – visi septyni jo broliai ir seserys. „Jis iškart pažiūrėjo į mane ir pasakė: „Tas vaikas panašus į Keviną.“

Tačiau Dakota akimirksniu perėjo prie kitos temos, o M. Culkinas pripažįsta vėl pajutęs palengvėjimą – iliuzija liko nepaliesta.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, sūnus Dakota netgi mano esąs pats Kevinas. „Jis klausia: „Ar prisimeni, kaip išvarei vagis? O kaip čiuožei žemyn laiptais?“ Aš jam atsakau, kad žinoma, o jis sako: „Tu meluoji! Tai juk buvau aš!“ – juokiasi M. Culkinas.

Aktorius pasidalijo ir mielu prisiminimu – jie su sūnumi Dakota mėgino atkartoti Kevino šokio judesį iš filmo. „Labai mėgstu žiūrėti šį filmą kartu su savo berniukais“, – šiltai kalbėjo jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų