 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie filmą „Vienas namuose“?

2025-11-20 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 19:45

„Vienas namuose“ – nepamirštama šventinė komedija apie mažąjį Keviną, kuris per Kalėdas lieka vienas namuose. Jis išradingai apsigina nuo dviejų komiškų vagišių, paversdamas savo namus tikrais spąstais. Filmas puikiai tinka visai šeimai ir garantuoja daug juoko bei šventinę nuotaiką.

„Vienas namuose“ (nuotr. socialinių tinklų)

„Vienas namuose“ – nepamirštama šventinė komedija apie mažąjį Keviną, kuris per Kalėdas lieka vienas namuose. Jis išradingai apsigina nuo dviejų komiškų vagišių, paversdamas savo namus tikrais spąstais. Filmas puikiai tinka visai šeimai ir garantuoja daug juoko bei šventinę nuotaiką.

REKLAMA
0

Na, o kaip gerai jūs pažįstate šį klasikinį šventinį filmą? Yra tik vienas būdas sužinoti. Išbandykite  „Vienas namuose“ filmo testą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų