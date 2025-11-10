 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-10 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 07:10

Šį pirmadienį yra minima Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi, o taip pat Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena.

Dienos testas

Šį pirmadienį yra minima Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi, o taip pat Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena.

0

Iki tokio išsivystymo lygio, kad visoje Žemėje būtų taika, mokslininkai dar turės padirbėti. Aišku, buhalteriai ir auditoriai turės jiems padėti suskaičiuoti, kiek viskas kainuos.

O kol visa tai nutiks, galima išmėginti naują pirmadienio testą. Į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Šeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testas.

