TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-07 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 07:10

Penktadienis, pilnatis  gerai, kad bent ne 13, o 7 mėnesio diena. Ir pagalvojate, kodėl visada matome tą pačią vieną Mėnulio pusę (mėnesiai – pagal mėnulį)?

Dienos testas

Penktadienis, pilnatis  gerai, kad bent ne 13, o 7 mėnesio diena. Ir pagalvojate, kodėl visada matome tą pačią vieną Mėnulio pusę (mėnesiai – pagal mėnulį)?

0

Taip yra todėl, kad jis apie savo ašį sukasi tokiu pačiu greičiu, kokiu ir aplink Žemę. O ji, aišku, sukasi apie savo ašį, aplink Saulę, kuri savo ruožtu – aplink galaktikos centrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bet kad galva visai nesusisuktų, verta išbandyti naują dienos tiestą. Tad kiek į penktadienio testo klausimų atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

