Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-05 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 07:10

Trečiadienį kalendoriuje yra vienas žodis – „Vaižgantas“. Daugelis jį žino kaip rašytoją Juozą Tumą. Tačiau, kaip dažnai būna, pirmas įspūdis gali būti klaidingas.

Dienos testas

Trečiadienį kalendoriuje yra vienas žodis – „Vaižgantas“. Daugelis jį žino kaip rašytoją Juozą Tumą. Tačiau, kaip dažnai būna, pirmas įspūdis gali būti klaidingas.

2

Pasirodo, rašytojo ir katalikų kunigo slapyvardis reiškia ir senovės lietuvių dievą, skatinantį augmenijos augimą ir derlių. Dar daugiau, manoma, kad lietuviai garbino deivę Vaisgamtą. Ir tik vėliau jos pavidalas esą tapo vyrišku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kad bent mažumėlę paaugtumėte, o ir diena būtų derlingesnė, jūsų laukia trečiadienio testas. Kiek į šios dienos testo klausimų atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas.

