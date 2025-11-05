Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Pasirodo, rašytojo ir katalikų kunigo slapyvardis reiškia ir senovės lietuvių dievą, skatinantį augmenijos augimą ir derlių. Dar daugiau, manoma, kad lietuviai garbino deivę Vaisgamtą. Ir tik vėliau jos pavidalas esą tapo vyrišku.
Kad bent mažumėlę paaugtumėte, o ir diena būtų derlingesnė, jūsų laukia trečiadienio testas. Kiek į šios dienos testo klausimų atsakysite teisingai?
